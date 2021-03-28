استئناف الدوام في مدارس المكفوفين والصم

عمان- الغد- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم عن استئناف التعليم الوجاهي اعتباراً من اليوم الأحد 28 آذار في مدارس الصم والمكفوفين ومراكز ومدارس التربية الخاصة شريطة الالتزام التام بقواعد السلامة والتباعد والضوابط المعلنة سابقاً المتعلقة بالتعليم الواجاهي في هذه المدارس والمراكز.

ويأتي هذا القرار استجابةً لضرورات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بحقهم في التعليم، حيث يواجه هؤلاء الأشخاص تحديات وصعوبات كبيرة في التعليم عن بعد نظراً لعدم كفاية التهيئة في منصات التعليم الإلكتروني وكذلك نظراً لطبيعة الجلسات والبرامج الفردية التي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية وذوو طيف التوحد التي تتطلب التواصل المباشر لتنمية المهارات والمحافظة عليها.

وإذ يقدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوزارتي التربية والتعليم والصحة دورهما في تحقيق هذا المطلب للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذلك دور الناشطين والناشطات في مجال التعليم الدامج والأهالي، ليؤكد على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والسلامة والتباعد، مشيراً إلى أن لجان مشتركة من المجلس ووزارة التربية سوف تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية دورية للتثبت من تطبيق معايير السلامة والتباعد وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة والدليل الإرشادي الذي سبق وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم والمجلس.