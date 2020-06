استئناف الدوري الاسترالي لكرة القدم في 16 تموز

سيدني – يعاود الدوري الأسترالي لكرة القدم نشاطه في 16 تموز (يوليو) المقبل بعد أن توقف منذ 24 آذار (مارس) الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أفاد الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.

وبعد أن كان آخر نشاط رياضي يتوقف في البلاد، سيصبح دوري “أي ليغ” آخر بطولة رياضية تستأنف نشاطها، إذ استأنفت بطولتا الركبي وكرة القدم الأسترالية (تلعب بالأيدي) نشاطهما، على أن يعود دوري “سوبر ركبي” اعتبارا من 6 تموز (يوليو) المقبل.

وكشف رئيس اتحاد اللعبة جيمس جونسون بأن قرار العودة تحقق اتفاقية دفع جديدة مع اللاعبين لتغطية الموسم بروزنامته الممددة، مضيفا من دون أن يوضح شكل اتفاق الرواتب: “لقد اضطررنا جميعا الى إعادة التكيف مع هذا المشهد الجديد، وهذا يعني التعاضد لتقديم تضحيات من أجل الصالح العام للعبة”.

وانطلق موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي الذي يشارك فيه 11 فريقا، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكان يقترب من نهاية الدور المنتظم عندما توقف.

.@FFA today announced that an extension of the Hyundai @ALeague 2019/20 season until 31 August 2020, had been finalised following extensive discussions with the Hyundai A-League clubs and @thepfa. https://t.co/9QY7nyNVUs

— Football Federation Australia (@FFA) June 15, 2020