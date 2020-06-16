استئناف الدوري المصري لكرة القدم في 25 تموز

القاهرة – أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، استئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم اعتبارا من 25 تموز (يوليو) المقبل، بعد توقف لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وقال صبحي في مؤتمر صحافي إن عودة “النشاط التدريبي لكرة القدم ستكون يوم 20 (حزيران) يونيو، على أن يتاح بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم يوم 25 يوليو”.

وكانت منافسات الدوري المصري لموسم 2019-2020 قد توقفت منتصف آذار (مارس) الماضي بسبب “كوفيد-19″، مع تصدر حامل اللقب الأهلي للترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.

🔴 بعد إعلان إمكانية عودة النشاط الرياضي: عمرو الجنايني: سنجتمع مع الأندية ونرجو تقديم المصلحة العامة من الجميع …. #EFA pic.twitter.com/jHJoPqdiLg — EFA.eg (@EFA) June 15, 2020

وأوضح الوزير المصري ان المنافسات الرياضية التي لا تشهد احتكاكا مباشرا بين اللاعبين، ستعاود نشاطها اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل.

وأكد صبحي ان السلطات المعنية أعدت “دليلا استرشاديا لكيفية عودة النشاط الرياضي وفقًا لإجراءات احترازية قوية، وعلى كل هيئة ترغب في استئناف النشاط أن تراعي هذه الارشادات”.

وأتم: “كل نشاط سيعود سيكون له احترازات عامة، وبعد الوفاء بها سيكون هناك احترازات خاصة لكل موقع، و مجالس إدارات كل هيئة ستكون مسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات”. (أ ف ب)