استئناف الدوري اليوناني لكرة القدم مطلع “حزيران”

أثينا – أعلن الدوري اليوناني الممتاز العودة إلى الملاعب يومي 6 و 7 حزيران (يونيو)، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية لتطبيق الإجراءات السلامة اللازمة خلال المباريات المتبقية من الموسم.

وستلتقي الأندية مرة أخرى الخميس لتحديد البروتوكولات التي سيتم وضعها وما إذا كان الجدول الزمني للعب، سيجري الإبقاء عليه أم سيخضع لتغييرات.

وبهذا القرار، ضمنت كرة القدم اليونانية تحديد بطلا للمسابقة، بالإضافة إلى تحديد المراكز الأربعة المتبقية للمسابقات الأوروبية: واحد في السباق نحو دوري أبطال أوروبا وثلاثة في الدوري الأوروبي.

يشار إلى أن اليونان، التي تعيش بالفعل أسبوعها الرابع من الحد من التصعيد في إجراءات احتواء المرض، تعد واحدة من الدول الأوروبية الأقل تأثراً بالفيروس حتى الآن، برصيد ألفي و900 إصابة تقريبا و173 حالة وفاة. (إفي)