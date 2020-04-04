استئناف العمل بالسوق المركزي ومسلخ الأمانة

عمان– يستأنف السوق المركزي للخضار والفواكه اليوم السبت استقبال البضائع من الموردين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تقتصر عملية البيع لتجار التجزئة فقط، وذلك بعد الحظر الشامل للتجول امس الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان مسلخ الامانة بدأ كذلك بعملية الذبح للمواشي والدواجن ومعاينة اللحوم المبردة المفرغة من الهواء منذ الساعة الثامنة صباحا وحسب التعليمات الحكومية الجديدة الناظمة لآلية عمله، لافتا الى ان عمليات التعقيم والرش من قبل دائرتي البيئة ومكافحة ناقلات الامراض مستمرة في مختلف مناطق الامانة.-(بترا)