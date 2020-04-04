أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

استئناف العمل بالسوق المركزي ومسلخ الأمانة

منذ 18 دقيقة
ذبائح معلقة في مسلخ (ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– يستأنف السوق المركزي للخضار والفواكه اليوم السبت استقبال البضائع من الموردين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تقتصر عملية البيع لتجار التجزئة فقط، وذلك بعد الحظر الشامل للتجول امس الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان مسلخ الامانة بدأ كذلك بعملية الذبح للمواشي والدواجن ومعاينة اللحوم المبردة المفرغة من الهواء منذ الساعة الثامنة صباحا وحسب التعليمات الحكومية الجديدة الناظمة لآلية عمله، لافتا الى ان عمليات التعقيم والرش من قبل دائرتي البيئة ومكافحة ناقلات الامراض مستمرة في مختلف مناطق الامانة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

إربد: نتائج سلبية لـ 98 عينة مخالطة لطبيب الرمثا

منذ 33 دقيقة

“الجرائم الإلكترونية” تحذر من روابط وهمية للحصول على مساعدات حكومية

منذ ساعة واحدة

الأغوار الجنوبية “بلا خبز”

منذ ساعتين

رئيس البنك الدولي يتوقع “ركودا عالميا ضخما” بسبب كورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock