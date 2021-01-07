استئناف بطولة الفئات العمرية تحت سن 16 ناشئات

خالد العميري

عمان – قرر اتحاد كرة السلة، استئناف مباريات المرحلة الأولى من بطولة الفئات العمرية تحت سن 16 ناشئات يوم الخميس 14 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث يلتقي ديونز مع الرياضي عند الساعة الخامسة مساء على صالة الأمير حمزة، فيما يستقبل الأرثوذكسي على صالته نظيره الفحيص عند الساعة السادسة مساء.

وتختتم مباريات المرحلة الأولى يوم السبت 16 من الشهر ذاته، بلقاء ديونز والفحيص على صالة الأخير عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة الأرثوذكسي مع الرياضي على صالة الأول عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وتبدأ مباريات مرحلة “البلاي أوف” يوم الاثنين 18 كانون الثاني (يناير) الحالي على أن تختم يوم السبت 23 منه، فيما تنطلق مباريات المرحلة النهائية يوم الثلاثاء 26 من الشهر الحالي وتختتم يوم الأحد 31 منه. (فاست بريك)