استئناف بطولة الناشئات سن 16 “الخميس”

عمان – الغد – تستأنف مباريات المرحلة الأولى (الدور الثاني) من بطولة دوري الفئات سن 16 ناشئات، يوم الخميس 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ حيث يحل الفحيص ضيفا على الأرثوذكسي في صالة الأخير عند الساعة السادسة مساء.

ويلتقي ديونز مع الرياضي يوم السبت 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل عند تمام الساعة 6:30 مساء على صالة الأمير حمزة، على أن تختتم مباريات المرحلة الأولى يوم الاثنين 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بإقامة لقاءين، يجمع الأول بين ديونز والفحيص عند الساعة الخامسة مساء على صالة الأمير حمزة، تليها مباراة الأرثوذكسي والرياضي على صالة الأول عند الساعة السادسة مساء، علما أنه تم إلغاء الدور الثالث من المرحلة الأولى.

(فاست بريك)