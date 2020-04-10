استئناف تدريجي لأعمال بعض القطاعات الصناعية والحيوية في العقبة- صور

احمد الرواشدة

العقبة – بدأت الأول من امس بعض القطاعات الصناعية والحيوية استئناف عملها تدريجيا بعد قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس مفوضين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف بخيت إن بعض القطاعات الصناعية في مدينة العقبة بالساحل الجنوبي بدأت عملها، مؤكدا أن رافق عملها قيام كوادر مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على هذه القطاعات لضمان سلامة عناصر البيئة أثناء عمليات التشغيل.

وقال مفوض البيئة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليمان النجادات أن مفوضية البيئة والاقليم حرصت وخلال هذه الفترة على ترسيخ التشاركية مع هذه القطاعات الصناعية لتكون كافة العناصر الوقائية والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية العامة محل إلتزام الجميع وخاصة في ظل ظروف الجائحة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضاف النجادات أنه وخلال فترة بدء العمل في هذه القطاعات الصناعية كان هنالك هبوبا لرياح خماسينية الأمر الذي حدا بقيام كوادر مديرية البيئة في تكثيف الجهود الخاصة برقابة الإنبعاثات الصادرة الناشئة عن هذه المصانع لتكون وفق القياسات والمواصفات الوطنية المعتمدة والتي أظهرت فعلا ومن خلال البيانات التي سجلتها أجهزة القياس إنها كانت ضمن المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة والمسموح فيها.