استئناف تصدير الخراف الأردنية للأسواق الخليجية

قررت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية، بعد توقف دام لأقل من شهرين لغايات زيادة أوزان المواليد والخراف الصغيرة، لتصبح قادرة على تحمل الشحن البري، وللاستفادة من القيمة المضافة من تسمين الخراف محليا.

وجاء قرار وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وفق بيان صحفي اليوم، بهدف خدمة مربي الثروة الحيوانية في تسويق المنتج المحلي من الخراف البلدية، وحاجة الأسواق الخليجية للخراف المحلية المرغوبة في تلك الأسواق.

وجرى اتخاذ القرار بناء على دراسة وافية للكميات الواردة للأسواق والاحتياج المحلي، حيث إذ الوزارة باب الاستيراد من الدول المسموح الاستيراد منها كافة، ودون تحديد العدد وتسهيل حصولها على رخص الاستيراد وإعفائها من الكفالات البنكية، ضمن آلية تضمن توازن الكميات والأسعار في الأسواق.

يشار إلى أن صادرات الأردن من الخراف البلدية للأسواق الخليجية تصل إلى نصف مليون رأس، وبما يزيد على 100 مليون دينار أردني. (بترا)