استئناف حملات التطعيم لطلبة المدارس غدا

تستأنف وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ووزارة الصحة يوم غد الاحد، حملة التطعيم لطلبة المدارس في جميع محافظات المملكة للفئة المستهدفة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، والبالغ عددهم 972 الفا و440 طالبا وطالبة.

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن الحملة، تستهدف الطلبة الحاصلين على موافقات خطية مسبقة من أولياء الامور لتلقي المطعوم وعددهم حتى الآن 43 الف طالب وطالبة من الفئة المستهدفة، متوقعة ارتفاع اعداد الطلبة الحاصلين على موافقات لتلقي المطعوم مع عودة التعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني في العشرين من شهر شباط المقبل.

واضافت لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم السبت، أن الوزارة خصصت 42 مركز تطعيم في مديريات التربية والتعليم في المملكة، مبينة أن فرقا مشتركة بين التربية ووزارة الصحة ستستأنف حملة التطعيم، بموجب برنامج سيتم الاعلان عنه من قبل مديريات التربية والتعليم وتعميمه على المدارس والطلبة واولياء الأمور.

واشارت الى أن 172 الفا و445 طالبا وطالبة تشكل نسبتهم 17.73 بالمئة من الفئة المستهدفة، تلقوا الجرعة الاولى من المطعوم، فيما تلقى 124 الفا و422 طالبا وطالبة الجرعة الثانية بنسبة 12.7 بالمئة، مقابل 257 تلقوا الجرعة الثالثة.

وبينت أن 112 الفا و669 طالبا وطالبة توجيهي من أصل 134 ألف طالب توجيهي في المملكة، تلقوا المطعوم بواقع 66888 للجرعة الاولى، و45652 تلقوا الجرعة الثانية، و129 للجرعة الثالثة.

واضافت أن استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس، يأتي في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، على ضمان استمرار التعليم الوجاهي في المدارس للفصل الدراسي الثاني، وانطلاقا من دور المطعوم وأهميته في الحد من انتشار الفيروس والتخفيف من شدة الاصابة.

ودعت قبيلات، اولياء امور الطلبة للمبادرة في تشجيع ابنائهم لتلقي المطعوم، حرصا على سلامتهم وسلامة زملائهم والهيئات التدريسية في المدارس، وضمانا لاستمرار التعليم الوجاهي في جميع مدارس المملكة.

يشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أطلقت في وقت سابق، وفي إطار استعداداتها لاستئناف التعليم الوجاهي في المدارس، حملات مكثفة للتوعية بالبرتوكول الصحي المتبع، وأهمية تلقي مطعوم كورونا للطلبة.

(بترا)-عماد السعايدة