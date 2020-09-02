استئناف دوري المحترفين في العاشر من شهر أيلول الجاري

عمان-الغد- قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، استئناف دوري المحترفين 2020، في العاشر من شهر أيلول الجاري، مع انتهاء فترة التعليق الاحترازية والتي استمرت لـ 14 يوماً، وعقب تراجع مستوى الخطورة، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ، ما يحقق الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

واتخذت لجنة الطوارئ للاتحاد خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء 2 أيلول، قراراً بعودة منافسات دوري المحترفين، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، يتضمن تعزيز الرقابة خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب تخفيض أعداد الكوادر التنظيمية، إلى الحد الأدنى في الملاعب.

كما وجه سمو الأمير علي، بالمراجعة الدورية والمستمرة وتطوير خطة الطوارئ المعتمدة، وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي في المملكة، وبما يتناسب مع استمرارية دوري المحترفين، في ظل الاجراءات الحكومية المتعبة محلياً، للتعامل مع الجائحة، وتحديد آلية واجراءات جديدة لتعليق المنافسات أو استمرارها.

وحدد الاتحاد مواعيد المباريات المؤجلة من الاسبوع الخامس، حيث يلتقي الصريح وشباب العقبة عند الخامسة مساء العاشر من الشهر الجاري على ستاد الحسن، قبل أن يشهد ستاد عمان الدولي في اليوم ذاته، لقاء الوحدات والرمثا عند السابعة والنصف مساءً، مع ترحيل مواجهة الفيصلي والجزيرة، إلى 21 تشرين الاول.

وسيصدر الاتحاد لاحقاً، جدول المباريات الجديد لدوري المحترفين، ابتداءً من الاسبوع السادس الذي ينطلق في 12 الجاري، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للنادي الفيصلي، والذي خضع فريقه للعزل الصحي على امتداد الفترة الماضية، ما أرجأ عودته للتدريبات مقارنة بباقي الفرق.

ويشدد الاتحاد قبل عودة المنافسات، على ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي الجديد من أندية المحترفين، بما يتضمنه من تشديد الاجراءات الصحية والرقابية، مع فرض عقوبات تدريجية في حال مخالفة الأحكام، لضمان تحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، وبما يتوافق مع إجراءات الوضع الوبائي في المملكة مع تفعيل أمر الدفاع رقم 11.

واذ يؤكد الاتحاد، تواصل عمله وتنسيقه المباشر، مع مركز الأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات الرسمية المختصة، فانه يجدد بالوقت ذاته، ثقته واعتزازه الكبيرين، بوزارة الصحة وكوادرها الاكفاء، قياساً بما تقدمه من عمل دؤوب، وجهد متفانٍ، للتصدي للجائحة، وتأمين السلامة العامة لوطننا الغالي وابنائه الأعزاء..