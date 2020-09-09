استئناف دوري المحترفين وقمّة منتظرة بين الوحدات والرمثا

خالد العميري

عمان – تستأنف يوم غد الخميس مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن كانت قد تأجلت عقب تعليق الدوري لمدة إسبوعين منذ يوم 20 آب (أغسطس) الماضي، بسبب حدوث إصابات بفيروس كورونا، إستدعت تعليق النشاط الرياضي عموما.

وتقام يوم غد مواجهتان، تجمع الأولى منهما بين فريقي الصريح “9 نقاط” وشباب العقبة “من دون نقاط”، عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الحسن، في حين سيكون ستاد عمان عند الساعة السابعة والنصف مساء، مسرحا لقمة منتظرة تجمع بين الوحدات المتصدر “12 نقطة” والرمثا “5 نقاط”.

وكان إتحاد كرة القدم قرر تأجيل قمة الفيصلي “8 نقاط” والجزيرة “7 نقاط”، حيث ستقام عند الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ستاد عمان.

يذكر أن المباريات الثلاث التي إقيمت من الجولة الخامسة قبل تعليق الدوري، أسفرت عن تعادل شباب الأردن ومعان 1-1، سحاب والأهلي 0-0، فيما فاز الحسين على السلط 2-1.

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