استئناف شركتي “ايزي جت وراين اير” رحلاتهما إلى الأردن

عمان– أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات اليوم الأحد، عن استئناف شركتي الطيران المنخفض التكاليف “ايزي جت وراين اير” رحلاتهما الجوية المنتظمة الى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة قادمة من عواصم ومدن أوروبية.

وقالت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات القليلة الماضية حيث ستنعكس هذه الرحلات المنتظمة لشركتي إيزي جت وراين إير إيجابا على حركتي القطاع السياحي والتجاري وتزيد اعداد السياح القادمين للمملكة، مشيرة الى أن شركة إيزي جت ستحمل على متنها سياحا من مختلف الجنسيات الأوروبية إلى المملكة.

وكشف عربيات في تصريح صحفي، أن هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة للمطارات تبدأ مساء اليوم باستقبال رسمي لأولى الرحلات الجوية لشركة ايزي جت القادمة من مطار ميلان مالبينسا في إيطاليا وستصل إلى مطار الملك الحسين الدولي، لافتا انه سيكون هناك طيران قادم من لندن وبرلين وفينيسيا وميلان وفيينا للعقبة من طيران أيزي جت. وقال عربيات إن رحلة لشركة “راين اير” ستصل إلى مطار العقبة يوم 30 الشهر الحالي، قادمة من ميلان الإيطالية، مبينًا أن طيران رايان اير سيستمر من خلال اربعة خطوط اساسية مرتين اسبوعيا (اثينا – صوفيا – روما – كولون)، بالإضافة إلى خط جديد من ميلان.

(بترا)