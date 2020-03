عمان – الغد – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تمديد إيقاف المنافسات حتى 30 نيسان (ابريل) المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وكافة أنحاء العالم.

وكانت الرابطة قد قررت في وقت سابق وقف المنافسات حتى الثالث من نيسان (ابريل)، ومع استمرار انتشار الفيروس خطير، اجتمعت الرابطة عبر الفيديو اليوم الخميس، لمناقشة مستقبل الموسم الحالي.

وعلى ضوء الاجتماع، أكدت كافة الأطراف المعنية في كرة القدم الإنجليزية، التزامها باستمرار منافسات الموسم الحالي وعدم إيقافها نهائيا، مستفيدة في الوقت ذاته، من قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف منافسات كأس أوروبا 2020 حتى صيف العام المقبل.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so

