عمان – الغد – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تمديد إيقاف المنافسات حتى 30 نيسان (ابريل) المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وكافة أنحاء العالم.

وكانت الرابطة قد قررت في وقت سابق وقف المنافسات حتى الثالث من نيسان (ابريل)، ومع استمرار انتشار الفيروس خطير، اجتمعت الرابطة عبر الفيديو اليوم الخميس، لمناقشة مستقبل الموسم الحالي.

وعلى ضوء الاجتماع، أكدت كافة الأطراف المعنية في كرة القدم الإنجليزية، التزامها باستمرار منافسات الموسم الحالي وعدم إيقافها نهائيا، مستفيدة في الوقت ذاته، من قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف منافسات كأس أوروبا 2020 حتى صيف العام المقبل.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc — Premier League (@premierleague) March 19, 2020

وبعد الانتهاء من اجتماع الخميس، نشرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا عبر موقعها الإلكتروني، وفيما يلي نص البيان: “يدرك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، رابطة الأندية المحترفة والمسؤولون عن كرة القدم للمحترفات، أننا في أوقات استثنائية غير مسبوقة، وأفكارنا حاليا مع كل شخص تأثر بفيروس كوفيد-19”.

واضاف البيان: “نحن متحدون في التزامنا بإيجاد طرق لاستئناف موسم كرة القدم 2019/2020 وضمان خوض جميع مباريات الدوري والكأس المحلية والأوروبية بمجرد أن يكون ذلك آمنًا وممكنًا، لقد دعمنا بشكل جماعي الاتحاد الأوروبي في تأجيل “يورو 2020″ لإيجاد مساحة في التقويم لضمان الحصول على فرصة أكبر للعب مباريات الدوري والكأس المحلية والأوروبية، لأمر الذي من شأنه الحفاظ على نزاهة كل مسابقة”.

وتنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي على أن “الموسم يجب أن ينتهي في موعد أقصاه 1 يونيو ويجب على كل مسابقة، ضمن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد، تحديد فترة موسم المباريات”، ومع ذلك، وافق مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي على تمديد هذا الحد إلى أجل غير مسمى لموسم 2019/2020 فيما يتعلق بكرة القدم الاحترافية.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا بشكل جماعي على أن المسابقات الاحترافية في إنجلترا سيتم تأجيلها حتى 30 نيسان/أبريل.

لا يزال تقدم فيروس “كوفيد-19” غير واضح ويمكننا طمأنة الجميع بأن صحة ورفاهية اللاعبين والموظفين والداعمين هي أولويتنا. سنستمر في اتباع نصيحة الحكومة والعمل بشكل تعاوني لإبقاء الوضع قيد المراجعة واستكشاف جميع الخيارات المتاحة للعثور على طرق لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك.

نود جميعًا إعادة التأكيد على أن أفكارنا مع كل شخص يتأثر بفيروس كوفيد-19.