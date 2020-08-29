استئناف منافسات الدوري الامريكي مع بقاء التركيز على المسائل الاجتماعية

مونتريال – عاود الدوري الاميركي لكرة القدم (ام ال اس) نشاطه الجمعة بعد توقف ليوم واحد احتجاجا على إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل اسود غير مسلح ما أدى الى تعليق المنافسات في مختلف الاتحادات الرياضية في الولايات المتحدة، حيث فاز تورونتو على مونتريال ايمباكت فيما بقي تركيز اللاعبين منصبا على المسائل الاجتماعية.

وكانت الشرارة الاولى لهذا التحرك بإعلان فريق كرة السلة ميلووكي باكس مقاطعة مباراته في الدور الأول من “بلاي أوف” ضد أورلاندو ماجيك الاربعاء احتجاجا على اطلاق الشرطة النار على رجل أسود غير مسلّح يدعى جايكوب بليك، ما أجبر رابطة الدوري على تأجيل المباراتين الأخريين المقررتين الأربعاء، قبل أن ترجئ ثلاث مباريات إضافية ضمن الادوار الاقصائية الخميس.

وحذت منافسات البيسبول حذو كرة السلة وكرة المضرب، فيما تم تأجيل جميع المباريات المقررة في دوري المحترفين في كرة القدم باستثناء واحدة.

وأقيمت المباراة الاولى بعد العودة في كرة القدم بين ايمباكت مونتريال الذي يشرف عليه الفرنسي تييري هنري وتورونتو اف سي، حيث كان هدف الاسباني اليخاندرو بوزويلو من ركلة جزاء كافيا لمنح الاخير الفوز.

الا ان المدافع الفرنسي لايمباكت رودي كاماشو قال إن العديد من لاعبي فريقه، الذي لم يكن لديهم مباراة مقررة منتصف الاسبوع، لم يرغبوا في خوض لقاء الجمعة تضامنا مع اللاعبين الذين اتخذوا مواقف ضد العنصرية.

إذ قال “لقد اتفقنا الا نلعب. أجرينا مكالمة يوم الخميس مع لاعبين من تورنتو كانوا من المفترض أنهم يناضلون من أجل القضية وقالوا إنهم يريدون اللعب. وجدنا الأمر غريبا بعض الشيء. فكرنا في الامر ولم نوافقهم على الاطلاق. لكننا شعرنا ان لا احد يدعمنا”.

فيما اعتبر زميله الانكليزي لويس بينكس انهم اضطروا لخوض اللقاء لان تورونتو أراد ذلك، إذا قال “لم يرغب أي منا في اللعب. شعر العديد من اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، كي لا نقول الجميع، أن الامر الصحيح الذي يجب ان نقوم به هو إظهار دعمنا لما يحدث في الولايات المتحدة. لكانت شكلت رسالة قوية من ناديين كنديين. هذا لم يحدث. لم نكن قادرين على التوصل الى اتفاق”.

فيما لم يرغب هنري مهاجم ارسنال الانكليزي السابق التعليق على مسألة تعليق المباريات ورأيه بالاحداث المحيطة، إذ رد على احد الاسئلة بالقول “رجاء هل يمكننا التحدث عن المباراة؟”

وتابع “لا أريد أن أدخل في التفاصيل. إذا لا تريدون الحديث عن المباراة، سيكون الامر صعبا. أعتقد انه من المهم التحدث عن اللقاء”.

لكن في أروقةالدوري، أكد اللاعبون حرصهم على إبقاء التركيز على قضايا العدالة العرقية حتى أثناء استعدادهم للعودة إلى المنافسات.

إذ قال الالماني يوليان غريسيل لاعب دي سي يونايتد قبل مباراة فريقه المقررة السبت مع فيلادلفيا يونيون “أعتقد أن المحادثات يجب أن تبقى حول حركة +بلاك لايفز ماتر+ (حياة السود مهمة). الأمر بهذه البساطة. لا أريد التحدث عن االمباراة.”

ومع عودة المنافسات، سيعقد أعضاء من ائتلاف “بلاك بلايرز فور تشاينج” (بي بس سي) (لاعبون سود من أجل التغيير) اجتماعا مع مالكي الاندية ورابطة الدوري التي قالت إن “اللاعبين والرابطة يستمرون في العمل معا من أجل خلق تغيير على المدى البعيد داخل وخارج +أم ال أس+”.

وأوضح العضو في الائتلاف ايرل اديواردز حارس دي سي يونايتد أن الهدف من الاجتماع هو “من أجل الحصول على تخطيط ملموس بالتعاون مع +بي بي سي+ و+ام ال اس+ والمالكين فيما يتعلق بكيفية محاربة العنصرية المنهجية للمضي قدما”.

وظهر بليك في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكنسن يطلق النار على ظهره ما يصل إلى سبع مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين الأحد. – (أ ف ب)