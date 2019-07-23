استبدال 150 ألف وحدة إنارة منزلية بموفرة للطاقة

عمان- الغد– أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، أمس، مشروع استبدال 150 ألف وحدة إنارة في منازل الشريحة المدعومة بالتعرفة الكهربائية الى وحدات إنارة موفرة للطاقة بواقع 5 لمبات للمشترك.

جاء ذلك في حفل أقيم برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في مقر الوزارة أمس بحضور مديري شركات توزيع الكهرباء في المملكة (الكهرباء الأردنية المهندس مروان بشناق وكهرباء إربد المهندس أحمد ذينات وتوزيع الكهرباء المهندس حسان الذنيبات) ومسؤولين في الوزارة والشركات.

وقالت الوزيرة زواتي، في تصريح صحفي عقب الحفل “إن المشروع ينفذ بمنحة من صندوق الطاقة المتجددة بكلفة كلية تبلغ 550 ألف دينار بعدد كلي 150000 وحدة إنارة موفرة للطاقة، 50000 وحدة لكل إقليم (الشمال والوسط والجنوب)، بواقع 5 وحدات إنارة لكل منزل كحد أقصى.

وقالت “إن المشروع يشمل نحو 30 ألف منزل في مختلف محافظات المملكة، في حين سيتم جمع وحدات الإنارة القديمة ليتم التخلص منها بطريقة آمنة بالتعاون مع وزارة البيئة”.

وتوقعت زواتي أن يسهم المشروع في توفير ما مجموعه 10 جيجاواط.ساعة/ سنويا، تعادل ماليا 650 ألف دينار/سنويا، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4ر6 طن سنويا، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق التزامات ومساهمات الأردن في انبعاثات الكربون وقضايا التغير المناخي.

وأشادت الوزيرة زواتي بالتعاون القائم مع شركات توزيع الكهرباء الثلاث التي تتعاون مع الصندوق في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع المنزلي والمدارس في مختلف محافظات المملكة، خاصة تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والمعدات الموفرة للطاقة.

وأشارت الى مشروع آخر ينفذ بالتوازي ويشمل توزيع 24 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة من خلال مشروع التنمية الاقتصادية SEED الذي تموله الحكومتان الكندية والأردنية من خلال صندوق الطاقة المتجددة.

وقالت “إن المشروع تنفذه شركة كوواتر الكندية في محافظي عجلون والبلقاء، وذلك ضمن خطة مشاريع متكاملة ينفذها صندوق الطاقة مع الشركاء المحليين والمانحين الدوليين بهدف التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطن الأردني.

ومن جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة “إن قطاع الطاقة يشهد نقلة نوعية بالتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع من خلال حزمة إجراءات ومشاريع إصلاحية تهدف الى تقليل تكاليف النظام الكهربائي وتحاكي المعايير الدولية في مجال ترشيد الاستهلاك وحفظ الطاقة وتعزيز كفاءتها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وهو ما ينسجم مع المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة”.

وعن آلية تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة، قال مدير صندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة “إن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتركيب وحدات الإنارة في المنازل التي ترغب بذلك عن طريق تقديم طلب لدى مكاتب شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في جميع محافظات المملكة؛ حيث يمكن للمواطنين التقديم للحصول على هذه المنحة مباشرة إلى مكاتب الشركات منذ اليوم”، مشيرا الى أنه تم سابقا توزيع واستبدال 55000 وحدة إنارة منزلية ضمن برامج ومشاريع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة السابقة.

ومن جانبهم، أكد مديرو شركات توزيع الكهرباء أهمية المشروع بصفته جزءا من مساعي الوزارة لتعزيز ثقافة استخدام الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة، لافتين الى أن استبدال اللمبات المنزلية بأخرى موفرة للطاقة من شأنه توفير 80 بالمائة من الاستهلاك.

وأشادوا بتعاون وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركات التوزيع في إنفاذ المشروع بما يخدم المستهلك وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بتخفيض كلفة الطاقة في المملكة.

وينفذ الصندوق حزمة متكاملة مدعومة لمنازل المواطنين تشمل تقديم الدعم للسخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى اللمبات الموفرة الليد، وذلك بهدف التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء الشهرية عليهم.