استبعاد تشاد من تصفيات الأمم الإفريقية بعد تعليق عمل اتحادها

جوهانسبرغ – أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم استبعاد تشاد من التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، بسبب قيام وزارة الرياضة فيها بحلّ اتحاد الكرة من دون اسباب واضحة، بحسب بيان صادر عن المنظمة القارية الاثنين.

وكان من المقرر أن تلتقي تشاد مع ناميبيا ومالي في نهاية الاسبوع الحالي في آخر جولتين من التصفيات، بعد أن فقدت آمالها بالتأهل. وكانت مالي ضمنت مقعدها في النهائيات القارية، في حين تتفوق غينيا على ناميبيا بفارق نقطتين (بعد احتساب استبعاد تشاد) في صراعهما على انتزاع البطاقة الثانية المؤهلة الى النهائيات.

وستتواجه غينيا مع مالي في كوناكري الاربعاء وفي حال قدر للمنتخب الاول الفوز سيضمن بطاقته الى النهائيات، اما اي نتيجة اخرى فيعني بقاء امل ناميبيا قائما حتى الجولة الاخيرة عندما تستقبل غينيا.

وقال الاتحاد القاري في بيان “بعد تعليق عمل الاتحاد التشادي لكرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة التشادية ، قرر كاف استبعاد المنتخب التشادي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021”.

تابع “تم إلغاء المباريات المقررة لتشاد أمام ناميبيا ومالي… تعتبر تشاد خاسرة في كلتا المباراتين ضد ناميبيا ومالي” وشرح الاتحاد القاري المادة 61 من لوائحه “إذا انسحب فريق بعد بدء مباريات المجموعة دون أن يكون قد لعب نصف مباريات المجموعة، يتم إلغاء النتائج الإجمالية للمباريات التي شارك فيها هذا الفريق. خلاف ذلك، إذا انسحب فريق بعد المشاركة في جميع المباريات في النصف الأول من مباريات المجموعة، فإن باقي المباريات التي كان من المقرر أن يلعبها في المجموعة المذكورة سيعاقب باعتباره خاسراً لها بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد”.

كما شرح المادة 64 التي تنصّ “إذا انسحب فريق من المنافسة، لأي سبب من الأسباب، أو لم يقدّم تقريرًا عن المباراة – إلا في حالات القوة الجبرية التي تقبلها اللجنة المنظمة- أو رفض اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية وقت المباراة المباراة بدون إذن من الحكم ، يعتبر خاسراً ويتم استبعاده نهائياً من المنافسة الحالية “. (أ ف ب)