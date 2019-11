استبعاد سترلينغ من صفوف منتخب انجلترا لعراكه مع غوميز

لندن – تم استبعاد جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ من صفوف منتخب انجلترا لكرة القدم اثر عراكه مع مدافع ليفربول جو غوميز خلال معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة مونتينيغرو في تصفيات كأس اوروبا 2020.

وكان عراكا نشب بين اللاعبين خلال مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي (3-1) في الدوري ويبدو ان عدوى ذيوله انتقلت الى معسكر فريق منتخب الاسود الثلاثة.

وكشفت صحيفة “دايلي مايل” بان بعض افراد المنتخب الانجليزي تدخلوا للفصل بين اللاعبين بعد “مواجهة بدنية”.

واصدر الاتحاد الانجليزي بيانا قال فيه مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت: “اتخذنا القرار بعدم الاعتماد على رحيم للمباراة ضد مونتينيغرو” المقررة الخميس.

واضاف المدرب: “احد اهم التحديات واحدى اهم نقاط القوة بالنسبة الينا هو فصل عداوة الاندية عن المنتخب الوطني. للأسف، كانت مشاعر مباراة الامس (الاحد) لا تزال موجودة”.

وتابع: “اعتقد بان قرارنا هو الافضل لصالح الفريق. اما الان فمن المهم جدا وبعد ان اتخذنا هذا القرار بموافقة جميع افراد الفريق ان نساند اللاعبين والتركيز على مباراة الخميس”.

ويعتبر سترلينغ احد نجوم منتخب انجلترا في هذه التصفيات بعد تسجيله 8 اهداف في 6 مباريات.

يذكر ان انجلترا التي تخوض مباراتها الكروية الرقم (1000) في تاريخها في حاجة الى التعادل على ملعب ويمبلبي لتضمن بطاقة التأهل الى النهائيات التي تقام في اكثر من دولة اوروبية، علما أن انجلترا تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي.

