استبعاد سترلينغ يعكر احتفالية منتخب “الأسود الثلاثة”

لندن – عكر قرار غاريث ساوثغيت مدرب منتخب انكلترا لكرة القدم استبعاد جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ على خلفية اشكال مع مدافع ليفربول جو غوميز، احتفالية منتخب “الأسود الثلاثة” الذي يستعد لخوض مباراته الدولية الألف عندما يستضيف مونتينيغرو الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأتى قرار ساوثغيت باستبعاد سترلينغ عن التشكلية اثر عراكه مع مواطنه غوميز في مركز التدريب الاثنين، استكمالا للخلاف الذي نشب بينهما خلال مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي (3-1) في الدوري الأحد.

وكانت صحيفة “دايلي مايل” قد كشفت أن عددا من زملاء اللاعبين في المنتخب تدخلوا للفصل بينهما بعد “مواجهة بدنية”، بينما أصدر الاتحاد الانكليزي بيانا أكد فيه بلسان ساوثغيت عدم الاعتماد على سترلينغ في المباراة ضد مونتينيغرو الخميس ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى.

