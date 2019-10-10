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استبعاد كارفاليو من قائمة منتخب البرتغال للاصابة

منذ 4 ساعات

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لشبونة – أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم استبعاد لاعب ريال بيتيس، ويليام كارفاليو من قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أوكرانيا ولوكسمبورج ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، بسبب تعرضه للإصابة وسيجري استبداله بأندريه جوميش.

وأوضح الاتحاد أن ويليام كارفاليو بدأ المعسكر مع المنتخب البرتغالي بإجراء تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، نظرا لأنه وصل إلى لشبونة بإصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى تعرض لها في الثالث من تشرين أول (اكتوبر) الحالي، ما حرمه من المشاركة في مباراة ريال بيتيس أمام إيبار بالليغا.

وعلى الرغم من ذلك، تدرب كارفاليو أمس مع باقي زملائه بالمدينة الرياضية في لشبونة، لذلك بدا أنه قد تعافى من إصابته، لكن الاتحاد البرتغالي أوضح في بيان أن اللاعب شعر بآلام عضلية “مختلفة” عن تلك التي كان مصاب بها في العضلة النعلية.

وبذلك، عقب خضوعه لفحوصات طبية، غادر كارفاليو معسكر المنتخب، وستستقبل البرتغال الجمعة لوكسمبورج على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، في حين ستحل ضيفة على أوكرانيا بكييف في 14 من الشهر الجاري. (إفي)

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