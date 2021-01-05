استثمارات “أويسس 500” توفر 4700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة

إبراهيم المبيضين

عمان- تظهر آخر البيانات الرسمية التي أعلن عنها صندوق “اويسس 500” -الشركة المتخصصة في دعم وتمويل رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أن استثمارات الصندوق منذ انطلاقته في الربع الأخير من العام 2010 وحتى نهاية العام الماضي 2020 (فترة عشرة أعوام) قد أسهمت في تطوير أعمال شركات ناشئة وفرت ما مجمله 4700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الأردن.

وقال الصندوق، في مادة فيديوية نشرها مؤخرا على صفحته الرسمية على شبكة “فيسبوك” احتفالا بمرور عشرة أعوام على انطلاقته- إن إجمالي أعداد الوظائف التي خلقتها الشركات الناشئة التي استثمر فيها الصندوق توزعت بين 700 وظيفة مباشرة وأكثر من 4 آلاف وظيفة غير مباشرة ترتبط بالأعمال التي تقدمها الشركات الناشئة، وكان معظمها في المجال التقني أو يطوع التتقنية لخدمة قطاعات أخرى، الى جانب عدد من الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الإبداعية.

وأوضح الصندوق أن هذا الرقم من الوظائف تأتى من دعمه ومساعدته وضخه لاستثمارات في 169 شركة ناشئة أردنية على مدار الأعوام العشرة الماضية، كان معظمها يعمل في المجال التقني أو يطوع التقنية في عملها أو يعمل في المجال الإبداعي.

وذكر أن إجمالي الاستثمارات التي ضخها الصندوق في هذه الشركات بلغ قرابة 9.9 مليون دولار، كما استطاع عدد من هذه الشركات أن يجذب استثمارات لاحقة بعد استثمار “اويسس 500” فيها.

وأوضح أن الصندوق، الذي انطلق في الربع الأخير من العام 2010 بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، يعمل كمدير صندوق استثماري ومسرعة أعمال بهدف الارتقاء بمشهد ريادة الأعمال في الأردن ومساعدة الشركات الناشئة الأردنية للانطلاق عربيا وعالميا؛ حيث أطلق في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2010 صندوق الواحة للمشاريع الأول الذي استثمر في 125 شركة ناشئة أردنية، ومن ثم جرى إطلاق صندوق الواحة للتطوير والإبداع الذي كان موجها للصناعات الإبداعية واستثمر في 30 شركة ناشئة أردنية، ومن ثم جرى إطلاق صندوق الواحة للمشاريع الثاني في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 والذي استثمر حتى الآن في 14 شركة ناشئة أردنية، ليصبح مجموع الشركات الناشئة التي استثمر فيها الصندوق منذ انطلاقته حتى اليوم 169 شركة ناشئة.

وأشار الصندوق الى أن هذه الاستثمارات كانت نتاج منافسة واختيار من بين حوالي 16 ألف طلب للاستثمار تقدمت للصندوق في كل مراحله وصناديقه الفرعية.

وذكر الصندوق أن كل دولار تم استثماره في هذه الشركات الناشئة أسهم في جذب 8 دولارات من مستثمرين لاحقين خارجيين محليين أو عرب أو دوليين.

وأشار الى أن مجموع قيمة الشركات الفعالة التي استثمر فيها الصندوق بلغ قرابة 200 مليون دولار.

وقال الصندوق إن مشاركة المرأة في تأسيس الشركات الناشئة التي استثمر فيها بلغت نسبة تصل إلى 36 % من مجموع مؤسسي الشركات الناشئة.

ومن أهم ما يقدمه صندوق “اويسس 500″، برنامج تسريع الأعمال الذي يتم تقديمه للشركات التي يتم الاستثمار فيها وهو برنامج عملي مدته 6 أشهر، يهدف الى تقليل الوقت اللازم لوصول الشركات الناشئة الى السوق عن طريق التدريب والإرشاد في مجال إدارة الأعمال كالتخطيط والإدارة المالية والإرشاد التقني لضمان جودة المنتج وتطويره والدعم الداخلي من فريق “أويسس 500″ والتشبيك مع المستثمرين.

و”أويسس 500” هي مسرعة أعمال ومدير صندوق معني بالاستثمار في المراحل الأولية ومراحل التأسيس للمشاريع، تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال توفير فرص ثمينة لرواد الأعمال الطموحين لسد الفجوة في المعرفة والخبرة، والحصول على التمويل، والتواصل مع المختصين في قطاعات الأعمال، وبناء شركاتهم الخاصة، تسعى “أويسس500” إلى احتضان الشركات القوية التي تطور منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل، وتدر إيرادات، وتسهم في نهاية المطاف في الاقتصاد الوطني.