استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن تتضاعف في 2021

. البنك استثمر 168 مليون يورو في 6 مشاريع في قطاعات مختلفة

· البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 168 مليون يورو في ستة مشاريع في الأردن

· رقم قياسي جديد للبنك في الاستثمار السنوي في المشاريع الخضراء ومشاريع النوع الاجتماعي

· الاستثمارات السنوية تدعم الطاقة المستدامة والنقل والشركات الصغيرة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن استثماراته في الأردن زادت بأكثر من الضعف خلال العام 2021 حيث دعم ستة مشاريع بمبلغ يصل إلى 168 مليون يورو، وكانت 30% من استثماراته في مبادرات الاقتصاد الأخضر.

وكان من بين استثمارات البنك الرئيسية في الأردن تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة شركة الكهرباء الأردنية في معالجة القيود على رأس المال العامل من خلال استبدال تمويل قصير الأمل تم اقتراضه في ذروة أزمة كوفيد-19 بتسهيل مالي أطول أمداً.

وواصل البنك الأوروبي مساعدته لأمانة عمان الكبرى من خلال تمويل استثمارات ذات أولوية لمعالجة النفايات الصلبة في العاصمة، بما في ذلك تقديم تمويل لبناء خلية سادسة في مكب نفايات، وزيادة قدرة نظام تجميع واستخدام غاز المكب. وجاءت مساعدة البنك على شكل قرض بقيمة 7.9 مليون دينار أردني مدعوما بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليون يورو.

كما قدم البنك قرضاً سيادياً بقيمة 30 مليون يورو لقطاع الصرف الصحي في الأردن، مدعوماً بمنحة بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل بناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي بسعة 22,500 متر مكعب يومياً. وتخدم المحطة 5.5 مليون شخص من بينهم 600,000 لاجئ سوري يقيمون في عمان والمناطق المحيطة.

كما قدم البنك الأوروبي برنامجاً رائداً للاستدامة الحضرية يزود عمان بأسطول من الحافلات الجديدة في مسعى منه لتشجيع وسائل النقل الخضراء وخفض التلوث واستهلاك الطاقة. وقدم البنك تمويلاً بقيمة 14.8 مليون يورو لشراء 15 حافلة كهربائية و136 حافلة تعمل بالديزل “يورو 5″، وشارك في التمويل صندوق المناخ الخضر بدعم من برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي.

وهناك أيضاً برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، وهو برنامج آخر مهم يدعمه صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي. وقد تم إطلاقه في 2021 لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.

وعقد البنك الأوروبي مزيداً من الشراكات مع البنوك المحلية بموجب برنامج تيسير التجارة لدعم صمود الاقتصاد الأردني وتعزيز النشاطات التجارية، حيث قدم البنك تسهيلاً تجارياً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل مما مكنه من تقديم النقد لتمويل عمليات ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد والتوزيع المحلي.

وفي إطار برنامجه الاستشاري للشركات الصغيرة، قدم البنك الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوربي المشورة الفنية ل148 شركة صغيرة ومتوسطة حول طرق تنمية وتطوير أعمالها.

وسجل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقماً قياسياً جديداً للمشاريع التي تركز على النوع الاجتماعي (الجندر) والشمول في الأردن في عام 2021، حيث زاد نسبة مشاريعه ذات المكون الشامل أو التي تركز على النوع الاجتماعي إلى 50%.

كما أطلق البنك منصة مجالس المهارات القطاعية لدعم مختلف القطاعات، بما فيها الضيافة والسياحة، مؤكداً على أهمية تمثيل المرأة في مجالس إدارة المجالس بما ينسجم مع مشاركتها في القطاعات ذات الصلة.

وبتمويل من صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحول، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إنشاء وإطلاق المركز الوطني للإبداع، ليكون مركزاً رئيسياً للإبداع في القطاعين الخاص والعام في الأردن.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 1.65 مليار يورو إلى 64 مشروعاً في البلاد.

وفي إطار دعمه لدول منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) خلال عام 2021، قدم البنك 1.5 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة في 37 مشروعاً، 72 في المائة منها في القطاع الخاص و42 في المائة في الاقتصاد الأخضر. وتضمّن ثلثا هذه المشاريع مكوّنًا يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي.

واستمرت المنطقة أيضاً في الاستفادة من دعم المانحين القوي، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وحساب منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط المتعدد المانحين*، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق التمويل العالمي بشروط ميسرة وغيرها من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفي جميع مناطق عملياته، سجل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقماً قياسياً في التمويل الأخضر بلغ 5.4 مليار يورو في عام 2021، أو 51 % من إجمالي حجم الاستثمار السنوي للبنك الذي بلغ 10.4 مليار يورو. وتعد هذه زيادة كبيرة على نسبة ال 29% من إجمالي التمويل التي سجلت في عام 2020. وجاءت هذه الزيادة في إطار نهج التحول الاقتصادي الأخضر التابع للبنك الأوروبي.

ويأتي هذا الأداء القوي في أعقاب الالتزامات المزدوجة للبنك بمواءمة جميع استثماراته – بحلول نهاية هذا العام – مع أهداف اتفاقية باريس بشأن الحد من تغير المناخ، وهو قرار اتخذه مجلس محافظيه في الاجتماع السنوي في يوليو/تموز الماضي، وجعل غالبية استثمارات البنك السنوية خضراء بحلول عام 2025.

وكانت نتيجة التمويل الأخضر لعام 2021 عنصراً أساسياً في ثاني أكبر حجم أعمال سنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الإطلاق. وكان قد تم تسجيل الرقم القياسي البالغ 11 مليار يورو في عام 2020، عندما تعززت استثمارات البنك من خلال الإقراض الطارئ في بداية جائحة كوفيد -19.