استثمارات “صندوق الاستثمار” في قطاع الطاقة تتجاوز 100 مليون دينار ‏

عمان – اطلعت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال زيارة اليوم الثلاثاء في محافظة اربد ، على أبرز مشاريع شركة كهرباء محافظة اربد وخططها المستقبلية ضمن الزيارات التي يقوم بها الصندوق للشركات لمتابعة استثماراته المباشرة وغير المباشرة بهدف الاطلاع على أداء تلك الشركات وخططها التنفيذية واستراتيجيتها المستقبلية. واكدت السقاف خلال الزيارة بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وعدد من مدراء الصندوق، على أهمية استثمار الصندوق في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الشركات في تحقيق امن التزود بالطاقة من خلال ادامة خدمة التيار الكهربائي للمشتركين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وضرورة ايلاء شكاوى المشتركين الاولوية القصوى .
كما اكدت على اهمية سرعة التعامل مع الاعطال والانقطاعات خاصة خلال الظروف الطارئة الاستثنائية وضرورة الالتزام التام بمعايير السلامة للعاملين في الميدان للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم أثناء تأدية عملهم. من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد عبدالكريم الملاحمة أن الشركة تعكف على انجاز مشاريع وبرامج تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق زمن استجابة قياسي في حال حدوث انقطاعات أو أعطال كهرباء، كما تركز الشركة على برامج تحسين الفاقد الكهربائي.وقدم المدير العام للشركة أحمد ذينات بتقديم عرض تفصيلي عن الخطط المستقبلية للشركة المتضمنة استكمال أتمتة أعمال الشركة، ونظام الفوترة واستخدام العدادات الذكية، بالإضافة إلى أنظمة المراقبة والتحكم (SCADA).تجدر الاشارة الى ان صندوق الاستثمار يمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة وبالشراكة مع مستثمرين محليين واجانب في مجال توليد وتوزيع الكهرباء بالإضافة الى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وبحجم استثمارات كلي يتجاوز 100 مليون دينار، حيث يمتلك الصندوق استثمارات في كل من شركة توليد الكهرباء المركزية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء المملكة، شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد.
كما بدأ الصندوق مؤخرا بإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مبنى صندوق الاستثمار وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكذلك الفنادق التي تملكها المؤسسة في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقريبية تبلغ حوالي 26 مليون دينار. حيث سيؤدي تنفيذ هذا المشروع الى وفر في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 ملايين دينار سنويا، كما سيسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 سنوات.-(بترا)
عمان – اطلعت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال زيارة اليوم الثلاثاء في محافظة اربد ، على أبرز مشاريع شركة كهرباء محافظة اربد وخططها المستقبلية ضمن الزيارات التي يقوم بها الصندوق للشركات لمتابعة استثماراته المباشرة وغير المباشرة بهدف الاطلاع على أداء تلك الشركات وخططها التنفيذية واستراتيجيتها المستقبلية. واكدت السقاف خلال الزيارة بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وعدد من مدراء الصندوق، على أهمية استثمار الصندوق في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الشركات في تحقيق امن التزود بالطاقة من خلال ادامة خدمة التيار الكهربائي للمشتركين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وضرورة ايلاء شكاوى المشتركين الاولوية القصوى .