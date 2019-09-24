استثمارات “صندوق الاستثمار” في قطاع الطاقة تتجاوز 100 مليون دينار ‏

عمان – اطلعت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال زيارة اليوم الثلاثاء في محافظة اربد ، على أبرز مشاريع شركة كهرباء ‏محافظة اربد وخططها المستقبلية ضمن الزيارات التي يقوم بها الصندوق للشركات لمتابعة ‏استثماراته المباشرة وغير المباشرة بهدف الاطلاع على أداء تلك الشركات وخططها التنفيذية ‏واستراتيجيتها المستقبلية‎.‎‎ واكدت السقاف خلال الزيارة بحضور مدير عام ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وعدد من مدراء الصندوق، على أهمية استثمار الصندوق في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور ‏الشركات في تحقيق امن التزود بالطاقة من خلال ادامة خدمة التيار الكهربائي للمشتركين وتحسين جودة ‏الخدمات المقدمة لهم وضرورة ايلاء شكاوى المشتركين الاولوية القصوى .

كما اكدت على اهمية سرعة التعامل مع ‏الاعطال والانقطاعات خاصة خلال الظروف الطارئة الاستثنائية وضرورة ‏الالتزام التام بمعايير السلامة للعاملين في الميدان للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم أثناء تأدية عملهم. ‏من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد عبدالكريم الملاحمة أن الشركة تعكف ‏على انجاز مشاريع وبرامج تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق زمن استجابة ‏قياسي في حال حدوث انقطاعات أو أعطال كهرباء، كما تركز الشركة على برامج تحسين الفاقد ‏الكهربائي.‏وقدم المدير العام للشركة أحمد ذينات بتقديم عرض تفصيلي عن الخطط المستقبلية للشركة ‏المتضمنة استكمال أتمتة أعمال الشركة، ونظام الفوترة واستخدام العدادات الذكية، بالإضافة إلى أنظمة ‏المراقبة والتحكم (‏SCADA‏).‏تجدر الاشارة الى ان صندوق الاستثمار يمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة وبالشراكة مع ‏مستثمرين محليين واجانب في مجال توليد وتوزيع الكهرباء بالإضافة الى عدد من مشاريع الطاقة ‏المتجددة وبحجم استثمارات كلي يتجاوز 100 مليون دينار، حيث يمتلك الصندوق استثمارات في كل من ‏شركة توليد الكهرباء المركزية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء المملكة، شركة توزيع الكهرباء ‏وشركة كهرباء محافظة اربد.

كما بدأ الصندوق مؤخرا بإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية ‏لتغذية مبنى صندوق الاستثمار وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكذلك الفنادق التي تملكها ‏المؤسسة في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقريبية تبلغ حوالي 26 مليون دينار. حيث سيؤدي تنفيذ ‏هذا المشروع الى وفر في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 ملايين دينار سنويا، كما ‏سيسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 سنوات.‏-(بترا)