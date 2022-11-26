استثمارات كويتية جديدة مرتقبة بالمملكة

طارق الدعجة – كشف سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني عن توجه قوي من قبل رجال أعمال كويتيين للاستثمار في المملكة وإقامة مشاريع في قطاعات مختلفة قريبا.

وتوقع الديحاني، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس حول تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية، أن استكمال وإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية سيكون بالقريب العاجل.

وقال السفير “إن الأردن يعنينا واستقراره يعنينا والاهتمام بالمملكة توصي به القيادة السياسية في الكويت ونمد أيدينا معكم لبناء علاقات اقتصادية رائدة بين بلدينا”.

وأكد أن الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بحجم وصل الى 18 مليار دولار مشيرا إلى أن رجال الأعمال الكويتيين عندما يتجهون إلى الأردن نظرا للمناخ المشجع للاستثمار والبيئة الاستثمارية المستقرة وهو ما يوفره الأردن.

ولفت إلى أن الأردن والكويت وقعا حتى الآن نحو 73 اتفاقية مشتركة بين البلدين أغلبها اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية بين الأردن والكويت.

وأكد الديحاني عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والأردن بفضل رعاية واهتمام وحرص القيادة السياسية في البلدين بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا الديحاني رجال الأعمال الأردنيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الكويت مشيرا إلى الدور الإنساني الكويتي في إسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن “دولة الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في الأردن الى جانب كونها أحد أهم الشركاء التجاريين كذلك”.

وزاد “حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن يناهز 18 مليار دولار”.

واشار خلال اللقاء إلى أن الاستثمارات الكويتية في سوق عمان المالي تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم استثمارات بلغت 800 مليون دينار خلال عام 2021 كما بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي ما قيمته 141 مليون دينار.

ولفت الطباع إلى أن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد توافر العديد من الفرص غير المستغلة بالشكل المطلوب سواء على المستوى التجاري والاستثماري خاصة في مجالات الصناعات الغذائية ومشاريع الأمن الغذائي، والإنتاج الدوائي والسياحة العلاجية، والصناعات الكيماوية وغيرها العديد من المجالات التي يمكن توجيه الاستثمارات المشتركة نحوها.

ووصف الطباع العلاقات الاقتصادية الأردنية – الكويتية بأنها عميقة ومتجذرة عبر الاتفاقيات في المجالات التجارية والاستثمارية كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي تجمع البلدين منذ عام 2001.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال الأردني وآفاق التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في المرحلة القادمة خاصة مع وجود عدد من المشاريع الواعدة والتي يمكن أن يتم بناء شراكات إستراتيجية من خلالها.

الطباع (يمين) والديحاني خلال لقاء عمل أمس – (بترا)