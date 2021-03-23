استثمار إماراتي في “السلط الصناعية” بمجال الصناعات الغذائية

عمان- الغد- استقطبت شركة المدن الصناعية الأردنية استثمارا اماراتيا جديدا لمدينة السلط الصناعية سيتخصص بصناعة المنتجات الغذائية سيوفر قرابة 30 فرصة عمل في مرحلته الأولية بحجم استثمار يقارب المليوني دينار.

ووفقا لشركة المدن الصناعية الاردنية فإن هذا الإستثمار يعد الخامس عشر الذي يتم استقطابه للمدينة التي بدأت تستقطب الإستثمارات الصناعية في مرحلتها الاولى قبل افتتاحها الرسمي .

ووقع الاتفاقية عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام عمر جويعد وعن شركة بانو بوراتوس محمد عصام الحشوي في مقر الإدارة العامة لشركة المدن الصناعية الاردنية بحضور ممثلين عن كلا الطرفين.

وبين جويعد ان توقيع هذه الاتفاقية في ظل هذه الظروف يعد انعكاسا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة بشكل عام والمدن الصناعية الاردنية بشكل خاص حيث تعتبر مدينة السلط الصناعية الى جانب المدن الصناعية الاخرى وجهة للاستثمار الصناعي بفضل ما توفره من حوافز استثمارية جاذبة وتسهيلات للمستثمرين عملت ادارة الشركة على توفيرها لجذب الاستثمارات الصناعية والتسهيل على المستثمرين الراغبين باقامة مشاريعهم الصناعية.

وجدد جويعد مواصلة شركة المدن الصناعية الاردنية لجهودها في جذب استقطاب الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمشغلة للشباب الاردني والمحركة لعجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة اقر عددا من التخفيضات على اسعار البيع للاراضي وبدلات الايجار للمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة ومنها مدينة السلط الصناعية محددة بشروط بهدف التسهيل على المستثمرين الصناعيين وتمكينهم من بدء مشاريعهم الصناعية.

من جانبه، قال مدير عام شركة بانو بوراتوس محمد عصام الحشوي ان الشركة استأجرت قرابة 1200 متر مربع ضمن المباني الصناعية الجاهزة التي توفرها شركة المدن الصناعية الاردنية في مدينة السلط الصناعية لاقامة مشروعها المتخصص بصناعة المواد الأولية المستخدمة في صناعة الشوكولاته، حيث يعد هذا الإستثمار الاول للشركة في الاردن حيث تمتد فروعها في بلجيكا والإمارات العربية المتحدة.

وبين الحشوي ان المشروع سيوفر 30 فرص عمل في مرحلته الأولى كما أن الشركة تدرس توسعة مشروعها مستقبلا لتطال صناعات متعددة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تستهدف الشركة بمنتجاتها السوقين المحلي والعربي، مشيدا ببيئة الإستثمار المتاحة في الاردن التي هيأت كافة مسببات القرار الاستثماري للشركة والإنطلاق بأعمالها من داخل الاردن وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والانفتاح الاقتصادي والحوافز والإمتيازات التي تمنح للاستثمارات الصناعية وفي مقدمتها الاعفاء الممنوح على مدخلات الانتاج ووفرة الايدي العاملة.

يذكر أنه وتشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية للمدن الصناعية الجديدة التي اقامتها شركة المدن الصناعية الاردنية في محافظات السلط ومادبا والطفيلة أقر مجلس ادارة الشركة عددا من التخفيضات على اسعار البيع والايجار للاراضي والمباني الصناعية في مدينة السلط الصناعية بنسب تتراوح من 35%- 80% وفق شروط محددة.