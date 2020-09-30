استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي يساهم في بناء اقتصاد مستدام

هانوفر- أكد خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمات تنموية من مختلف أنحاء العالم على ضرورة دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما تضطلع به من دور محوري في الاقتصاد العالمي، خاصة مع ما تتعرض له من ضغوط كبيرة مع انتشار وباء كورونا. وأكد الخبراء على ضرورة تبني هذه الشركات التحول الرقمي لتطوير أعمالها ومواكبة التغير، ولتكتسب قدرة أكبر على مواجهة تبعات أزمة كورونا. وأشار الخبراء ان الدعم الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق التحول الرقمي، مؤكدين أهمية بناء أنظمة بيئية متكاملة تضم مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المالية الخاصة والجامعات والشركات الصغيرة والناشئة من أجل تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستجدة. جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، وركزت على سبل دعم الابتكار على المستوى العالمي ومشاركة أفضل الممارسات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها لتحقيق التحول الرقمي.

وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلا من نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وفيرونيكا بيشكوفا، سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين، وسعادة صافيا بولي، الوزيرة السابقة لتشجيع الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في حكومة مالي، وخالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وأنجان داس، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الهندي ومدير التكنولوجيا والابتكار، والدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.