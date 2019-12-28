“استثمار الضمان” يبحث تفعيل أدوات للترويج الاستثماري

عمان – الغد – بحثت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال لقائها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي.

وتناول اللقاء – الذي حضره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن تميم القصراوي ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق وعددا من مسؤولي الصندوق- دراسة مشروع إنشاء معرض دولي بالشراكة بين الجانبين.

وبينت السقاف ان المحور الرئيسي الذي تم بحثه خلال اللقاء تركّز على تفعيل أدوات للترويج الاستثماري والاقتصادي للاردن بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الإنتاجية بشكل خاص.

وأكدت على نية الصندوق لدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، داعية لزيادة التنسيق بين الجانبين خصوصا في مجال المشاركة في إقامة المعارض على المستوى المحلي اول الدولي.

وقالت السقاف: ان اللقاء يعتبر خطوة رئيسية في توحيد الجهود لتنمية الفرص الاستثمارية بين الجانبين.

من حهته، أكد المهندس الجغبير على أهمية اللقاء مع إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، مشددا على أن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر فرصة حيوية لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة.

واعتبر الجغبير ان مخاطر الاستثمار في القطاع الصناعي منخفضة إذا ما تم مقارنتها في القطاعات الأخرى، بسبب حجم القطاع الصناعي المحلي وعدد المنشآت العاملة والأسواق التصديرية.

وفي ذات السياق، أشاد الجغبير في دور الصندوق كاداة استثمارية فاعلة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الصندوق يملك محفظة استثمارية منافسة وذات قيمة مضافة كبيرة.

واكد على ان المشاريع الإنتاجية رافد مهم ورئيسي للحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي.