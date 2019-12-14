“استثمار الضمان” يبدأ بتنفيذ المحطة الثالثة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

عمان-الغد- وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي اتفاقية للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء المحطة الثالثة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة بالإضافة إلى مبنى صندوق الاستثمار.

وقالت رئيس صندوق الاستثمار السيدة خلود السقاف إن إنشاء المحطة الثالثة في غور الرامة وبقدرة 5 ميجاواط يأتي استكمالا للمشروع الذي بدأ في نيسان 2019 لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية في منطقة وادي الأردن ( غور كبد) ومحافظة الزرقاء وبقدرة 10 ميجاواط ، حيث سيبدأ تشغيل هاتين المحطتين خلال النصف الأول من العام 2020 .

وأشارت السقاف إلى أن تشغيل هذه المحطات سيؤدي إلى تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 ملايين دينار، كما سيسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 سنوات.

ومن الجدير ذكره ان صندوق الاستثمار يمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وبحجم استثمارات كلي يتجاوز 100 مليون دينار، حيث يمتلك الصندوق استثمارات في كل من شركات مصفاة البترول الأردنية، توليد الكهرباء المركزية، الكهرباء الأردنية، كهرباء المملكة، بالإضافة إلى استثمارات غير مباشرة في شركات توزيع الكهرباء، كهرباء محافظة إربد، محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية) وعدد من مشاريع الطاقة الشمسية في المفرق ومعان.