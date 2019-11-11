“استثمار الضمان” يشارك في جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمملكة

عمان- الغد- يشارك وفد من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي برئاسة رئيسة الصندوق خلود السقاف في جولة ترويجية تنظمها هيئة الاستثمار الأردنية في دولة الكويت الشقيقة والتي تستهدف التعريف بالمزايا التنافسية للاقتصاد الأردني والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي مشاركة السقاف في هذه الجولة للتعريف بالدور الذي يقوم به صندوق الاستثمار كأكبر مستثمر مالي في الاقتصاد الأردني ولاستعراض أبرز استثمارات الصندوق في القطاعات الحيوية المختلفة.

وفي اللقاءات التي عقدت مع وزير التجارة والصناعة الكويتي والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أكدت السقاف أن هذه اللقاءات تأتي ترجمة للنهج التشاركي الذي يلتزم به الصندوق لإقامة شراكات استراتيجية مع مستثمرين لديهم المعرفة الفنية المتخصصة بإنشاء المشاريع الكبرى ذات الجدوى للاقتصاد الأردني وبحيث تسهم في تطوير البنية التحتية في المملكة.

كما اجتمعت مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض المستثمرين الكويتيين الذين يمتلكون استثمارات في الأردن في قطاع الطاقة والصناعات المختلفة مثل شركة التخصيص القابضة الكويتية، بالإضافة الى مستثمرين في القطاع المصرفي الأردني.

وفي لقائها مع ملتقى رجال الأعمال الأردنيين المغتربين، أكدت السقاف أهمية توطين استثمارات المغتربين الأردنيين في بلدهم من خلال الاستفادة من تحويلاتهم في إنشاء مشاريع واستثمارات جديدة في الأردن، بالإضافة إلى دورهم في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة.