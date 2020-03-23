“استثمار الضمان” يقرر تقسيط إيجار العقارات دون غرامات

عمان- قرر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تقسيط الإيجارات المستحقة على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للفترة من 1 / 3 / 2020 إلى 31 / 5 / 2020 ، خلال مدة 6 شهور من تاريخ استحقاقها، دون أن يترتب عليهم أية غرامات على التقسيط.

وذكر الصندوق في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الوطنية للمساهمة في الحد من الآثار السلبية للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.-(بترا)