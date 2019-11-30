“استثمار الضمان” ينال جائزة “التميز البيئي” على المستوى الحكومي

عمان-الغد- حصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على المركز الأول في جائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي للعام الحالي، والتي تنظمها جمعية البيئة الأردنية.

وقالت رئيسة صندوق الاستثمار خلود السقاف “إن حصول الصندوق على الجائزة يأتي ترجمة لالتزام الصندوق بمعايير التنمية المستدامة الشاملة في نشاطاته كافة عن طريق ربط مشاريع التنمية بالمتطلبات البيئية وحمايتها والسعي لبقاء عناصرها سليمة ومتوازنة في إطار الاستراتيجية الوطنية العامة للبيئة”.

وأثنت السقاف على جهود والتزام موظفي الصندوق بخلق بيئة عمل صحية وسليمة، وقالت “إن الحصول على الجائزة يعد كذلك دافعاً مهماً لاستكمال تلك الجهود والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد النفقات”.

هذا وقد أطلق الصندوق العام الماضي وثيقة المسؤولية المجتمعية والتي تحدد الممارسات التي يتبناها صندوق الاستثمار للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الالتزام بسلوك أخلاقي تجاه البيئة والمجتمع. كما نشر الصندوق بداية العام الحالي تقرير الاستدامة الثاني الذي يستعرض أبرز إنجازات الصندوق في مجال التنمية الشاملة والمسؤولية المجتمعية.