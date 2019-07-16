“استثمار الوسائل الحديثة والمتاحة للتطوير الأمثل للطفل” شعار “بسمة ليغو”

عمان – “استثمار الوسائل الحديثة والمتاحة للتطوير الأمثل للطفل”، هكذا جاء شعار مجموعة “بسمة ليغو” من مبادرة بسمة الحياة منذ بداياتها التي انطلقت ضمن إحدى المجموعات التطوعية في برنامج “تحدي المجموعات” مع ثلاثين طفلاً من مركز أبي ذر الغفاري حيث قامت كمجموعة باقتباس كلمة (L.E.G.O) من L: Life E:Education G: Ground for the O:Optimistics أي بناء مهارات حياتية للأشخاص الإيجابيين.

وترى المجموعة القائمة على مبادرة “بسمة ليغو” أن العمل على تطوير قدرات الأطفال ومهاراتهم عن طريق التحفيز المستمر طيلة مدة البرنامج والتوجيه بتعلم مهارات الحياة بفهم مبدأ حل مكعب الروبيك والعلاج بالفن وبعض أساسيات برمجة الحاسوب وبوقت قياسي سيؤدي إلى زرع الشغف والريادة والابداع لدى الأطفال، وحثهم على استثمار أوقاتهم بالسعي نحو تحقيق أهدافهم، وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والحياتية بطريقة التعلم النشط والفعال.

وبحسب القائمين فقد تكونت فكرة بسمة ليغو عند رؤية الفجوة بين التعليم والوسائل المستخدمة حاليا في التعليم والتربية في أنحاء الوطن العربي عامة وفي الأردن خاصة، فكان لا بد من ايجاد طريقة لاستخراج أكبر للطاقات والقدرات عند الأطفال وبطريقة جاذبة لهم وفعالة. فأخذت المجموعة في البحث عن طرق ابتكارية تستثير عقل الأطفال بحيث تحثهم على ايجاد حلول لكافة التحديات التي يواجهونها في حياتهم، فأنشأت الفكرة التي تعتمد على التحفيز والتوجيه واستخدام بعض الألعاب والفنون الحديثة مثل العلاج بالفن وفهم خوارزميات حل مكعب الروبيك وبعض أساسيات البرمجة في الربط بينهم وبين مهارات الحياة المختلفة لتعلم مبادئ النجاح والادارة بطريقة ممتعة ومحفزة.

ويقول المتطوع زيد صالح أن “بسمة ليغو غيرت مفهومي لتعلم الأشياء وأصبح تفكيري ايجابياً لأن الله لا يضعك في مكان إلا ووضع لك وسائل مناسبة لتصل إلى أهدافك المنشودة، فالمعطيات الموجودة في حياتك هي التي تستطيع من خلالها (ان استثمرتها حق الاستثمار) تحويل أي مشكلة إلى حل”.

وتلقت مبادرة “بسمة ليغو” قبولاً ورواجاً عند المؤسسات الخيرية والأفراد لتسعى بذلك للوصول إلى رؤيتهم المستقبلية: بناء 10000 قائد ايجابي ومتفائل من الأطفال والمؤثرين في المجتمع يستطيع مواجهة الحياة بالوسائل الحديثة المتاحة له.

وتسعى مجموعة “بسمة ليغو” أن تجعل من الأطفال والمجتمع مجتمعا أكثر تفاؤلاً ومبدعاً ومنتجاً لينشأ دولة متماسكة تنافس في صدارة المجتمعات