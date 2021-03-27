استثمار جديد في السلط الصناعية لإنتاج الأدوية الطبية والعلاجية

عمان- الغد- كشفت شركة المدن الصناعية الاردنية عن استقطابها لاستثمار نوعي جديد في مدينة السلط الصناعية متخصص في الصناعات الدوائية وفي مقدمتها أدوية الفيروسات المتخصصه في بروتوكول علاجي لمرضى كورونا بالإضافة إلى أدوية متخصصه لمرضى السكري. الكلوسترول و أدوية الجهاز التنفسي و غيرها من الأدوية التي التي تدخل في علاج الامراض المختلفه التي يحتاجها معظم دول المنطقه في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، حيث سيوفر الإستثمار قرابة 150 فرصة عمل في مرحلته الأولى ، حيث وقع الإتفاقية عن الشركة مديرها العام عمر جويعد وعن شركة سافي فارما للصناعات الدوائية مديرها العام الدكتور أحمد الغزاوي.

ويعد هذا الإستثمار الثاني الذي تستقطبه مدينة السلط الصناعية في غضون اقل من اسبوع والاستثمار السابع عشر في المدينة التي بدأت تستقطب الإستثمارات الصناعية منذ منتصف العام 2019 بعدما أنهت شركة المدن الصناعية الاردنية تجهيز أعمال المرحلة الأولى من المدينة ومساحتها 238 دونم من اصل المساحة الإجمالية للمدينة البالغة 472 دونم.

ووفقا لمدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد فإن قرار شركة سافي فارما بالإستثمار في مدينة السلط الصناعية وبدء توسعة أعمالها القائمة أصلا في المملكة ما هو الا خير دليل على نجاعة بيئة الإستثمار التي توفرها مدينة السلط الصناعية كما باقي مدننا الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مضيفا ان جملة التخفيضات على اسعار بيع الاراضي وبدلات الايجار للمباني التي منحتها الشركة مؤخرا لأوائل الإستثمارات في المدن الصناعية الجديدة قد شكّلت حافزا اضافية للعديد من المستثمرين الصناعيين بالتوجه الى هذه المدينة الصناعية التي بدأ عدد الإستثمارات فيها بالنمو لتشارك الى جانب مدننا الصناعية المختلفة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وفقا للتوجيهات الملكية السامية عبر استقطاب الإستثمارات وتوفير فرص العمل وتوزيع مكاسب التنمية.

وجدد جويعد دعوته للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من مزايا وحوافز الإستثمار والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات الصناعية داخل المدن الصناعية في مختلف مواقعها فضلا عن مواقعها المتميزة القريبة من الأيدي العاملة والخدمات المختلفة، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها حركة الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية خلال العام 2020 حيث ارتفع حجم الاستثمار داخل المدن الصناعية العام الماضي بنسبة 60 % مقارنة مع العام 2019، حيث بلغ حجم الإستثمار 91.3 مليون دينار مقابل 57.1 مليون دينار مقارنة مع العام 2019 لتسجل بذلك زيادة بمقدار 34.2 مليون دينار، وذلك بعد تمكنت الشركة من توقيع 107 عقود استثمارية جديدة على الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها الأردن موزعة على استثمارات جديدة وعمليات توسعة لمشاريع قائمة في قطاعي الصناعة والخدمات ستوفر 1422 فرص عمل.

من جانبه، قال الدكتور احمد الغزاوي مدير عام شركة سافي فارما للصناعات الدوائية ان الشركة قررت التوسع باستثمارها في المملكة والإنطلاق بعملياتها الإنتاجية من مدينة السلط الصناعية نظرا لبيئة الإستثمار المتميزة التي توفرها المدينة حيث الحوافز والإعفاءات وتسهيلات الدفع فضلا عن موقع المدينة الجغرافي المتميز القريب من الأيدي العاملة بالاضافة الى الظروف المناخية التي تناسب الصناعات الدوائيه .

وبين الغزاوي ان الشركة ومن خلال هذه الإستثمار ستباشر بانتاج كميات كبيرة من المستحضرات الدوائيه لتغطية الحاجة المتزايده لمنتجاتها في السوق المحلي و المنطقه مركزين جهدا خاصا للعلاجات التي تدخل في بروتوكول علاج مرضى كورونا. و من الجدير ذكره أن شركة سافي فارما حصلت على شهادات الإعتماد من المؤسسه العامه للغذاء و الدواء ل ٣٧ دواء يتم توزيعها على القطاع الصحي في المملكه و تعتبر شركة سافي من الشركات الناشئه و الحديثه التي حصلت على ثقة القطاع الطبي بفترة قياسية نتيجة لتوفيرها منتجات دوائية بجوده عالمية تعتمد اسس التصنيع الجيد ملتزمه في كل مراحل التصنيع على ااسس تقنيةو مرجعية تعتمدها الهيئات و الانظمه الصحية في الولايات المتحده و دول الاتحاد الاوروبي و التي و هذه المنتجات سيتم توريدها للسوق المحلي وتصديرها للسوقين العربي والدولي، حيث تصدر الشركة منتجاتها الى كل من السعودية والإمارات وقطر واليمن والسودان ولبنان والعراق وليبيا و الكويت مع وجود خطط مستقبليه يتم العمل على تنفيذها من خلال هذا التوسع بالتصدير الى الاسواق العالمية و خصوصا السوق الامريكي و الاوروبي .

واضاف الدكتور الغزاوي ان الإستثمار سيوفر خلال عامين من بدء عملياته الإنتاجية قرابة 150 فرصة عمل للشباب الاردني في مختلف المهن والتخصصات التي يتطلبها مؤكدة قدرة وكفاءة الخبرة الاردنية وتميزها في مختلف المجالات وفي مقدمتها الطبية وصناعة الادوية حيث بات الدواء الاردني في مقدمة الادوية المتداولة في الأسواق العالمية نظرا لكفاءته وجودته والقدرات الطبية والبحثية العالية التي تقوم على انتاجه في المختبرات الأردنية.

يذكر أنه وتشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية للمدن الصناعية الجديدة التي اقامتها شركة المدن الصناعية الاردنية في محافظات (السلط ومادبا والطفيلة) أقر مجلس ادارة الشركة عددا من التخفيضات على اسعار البيع والايجار للاراضي والمباني الصناعية بنسب تتراوح من 35%- 80% وفق شروط محددة.