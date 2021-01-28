استثناء إبراز كشف ضمان اجتماعي لغايات تجديد تصاريح عمل غير الأردنيين

عمان- قرر وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، الخميس، استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف ضمان اجتماعي لغايات معاملات تجديد تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل حتى اذار/مارس 2021.

وقال القطامين، إنّ الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة لظروف أصحاب العمل في القطاع الخاص ولضمان ديمومة عمل منشآتهم ومساعدة لهم لتجاوز تداعيات الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضاً مساعدة القطاع للحفاظ على العمالة الأردنية لديه.

ودعا،ر أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنباً لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.-(المملكة)