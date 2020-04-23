استثناء طلبة الدراسات العليا من شرط الإقامة والانتظام

تيسير النعيمات

عمان – استثنت لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية طلبة الدراسات العليا لدرجتي الدكتوراه والماجستير من شرط الاقامة والانتظام للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020 .

وفي تفاصيل القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماع عقدته عن بعد أمس، فقد تم تخفيض مدة الإقامة ثلاثة أشهر من مدة الاقامة الكلية المطلوبة في تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية. وقررت استثناء طلبة درجة الدكتوراه للتخصصات العلمية المسجلين على مقاعد الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وذلك بتخفيض مدة الإقامة أربعة أشهر من مدة الاقامة الكلية المطلوبة.

واستثنت طلبة درجة الماجستير المسجلين على مقاعد الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وذلك بتخفيض الاقامة ثلاثة أشهر من مدة الاقامة الكلية المطلوبة. ووفق القرار ينطبق على طلبة الدبلوم العالي ما ينطبق على طلبة الماجستير.

وبخصوص موضوع استثناء طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس من شرط الانتظام والإقامة للدارسين في الخارج بسبب فيروس كورونا، وافقت اللجنة على استثناء طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس الدارسين في الخارج للتخصصات الانسانية والهندسية والعلمية من شرط الاقامة للفصل الدراسي الثاني، والذين سيستكملون الدراسة عن بعد، شريطة احضار وثيقة من جامعة التخرج تثبت دراسته للفصل الكترونياً.

أما بالنسبة لطلبة الطب البشري إذا كان الطالب في السنوات الثلاث الاولى فلا يوجد ما يمنع من استثناءه من شرط الاقامة للفصل الثاني، حال اثبت أنه درسه إلكترونياً بوثيقة من الجامعة أما في حال كان في مستوى السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة فعليه احضار ما يفيد من جامعة التخرج أنه قام بالتدريب سريرياً أو خضع لبرنامج بديل واجتاز عملياً أو الكترونياً طرق التقييم لهذا الفصل.

وبشأن طبة طب الاسنان من مستوى السنة الرابعة والخامسة وفي حال درس الطالب الفصل الثاني الكترونياً فعلى الطالب إحضار ما يفيد من جامعة التخرج أنه قام بالتدريب سريرياً أو خضع لبرنامج بديل واجتاز عملياً أو الكترونياً طرق التقييم لذات الفصل.

أما طلبة دكتور صيدلة من مستوى السنة السادسة وفي حال درس الطالب الفصل الثاني الكترونياً فعليه احضار ما يفيد من جامعة التخرج انه قام بالتدريب سريرياً أو خضع لبرنامج بديل واجتاز عملياً أو الكترونياً طرق التقييم للفصل الثاني.

وبالنسبة لطلبة التمريض في المساقات العملية وفي حال درس الطالب الفصل الثاني الكترونياً فعليه احضار ما يفيد من جامعة التخرج انه قام بالتدريب سريرياً أو خضع لبرنامج بديل واجتاز عملياً أو الكترونياً طرق التقييم لذات الفصل.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق بأن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات التي تقع ضمن صلاحياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة.

وقال، في تصريح صحفي أمس، إن الوزارة قد أوفت بوعدها للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، والذين تضرروا نتيجة “كورونا”.