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استثناء فئات زراعية من الحظر الشامل

منذ ساعة واحدة
زراعة وادي الاردن

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وادي الاردن – قررت ادارة خلية الأزمة في المركز الوطني للامن وادارة الأزمات استثناء فئات من المزارعين من قرار الحظر الشامل الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى منتصف ليلة الاثنين المقبل.

ووفق القرار الذي جاء بتنسيب من وزارة الزراعة وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه، فانه يسمح للمزارعين الذين يحملون تصاريح ثروة نباتية (الزراعة المروية) بالعمل يوم غد السبت الموافق 23 أيار لجمع المحاصيل الزراعية.

وسمح القرار لسائقي البكبات بنقل المحاصيل من المزارع الى مراكز التدريج والتعبئة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم غد السبت ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الاحد.

كما سمح لمراكز التدريج والتعبئة والبرادات المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج بالعمل يوم بعد غد الاحد الموافق 24 أيار. -(بترا)

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