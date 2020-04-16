استثناء 10 شركات من الحظر الشامل الجمعة والسبت في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- قرر رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت استثناء 10 شركات من الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت والتي تمثل موانئ وشركات لوجستية تعمل في المنطقة الجنوبية وذلك نظرا لأهمية هذه المرافق الإستراتيجية في خدمة الاقتصاد الوطني وإدامة حركة الحياة العامة للمواطنين والمؤسسات.

وشمل الاستثناء شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة الموانىء الصناعيةوميناء الفوسفات وشركة الكهرباء ميناء الشيخ صباح وشركة فجر الأردنية المصرية للغاز وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركات وكلاء الملاحة وشركات التخليص على البضائع.

وقال بخيت إن هذا الإجراء جاء متماهيا مع خطة الحكومة لمواجهة وباء كورونا والإبقاء على تدفق البضائع الإستراتيجية إلى الأسواق والمؤسسات الحيوية.

ويذكر أن هذه الموانىء و الشركات تشكل سلسلة النقل و التزويد التي تحرص على الحكومة على أن تبقى سليمة وعاملة لتعزبز وتيرة الإقتصاد الوطني نظرا لطبيعة علاقاتها التكاملية في داخل الحلقة الاقتصادية الشاملة.