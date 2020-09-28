استجابة كوادر كهرباء اربد تحول دون اتساع نطاق حريق مدرسة القادسية

اربد – حالت الاستجابة السريعة لكوادر شركة كهرباء اربد بفصل التيار الكهربائي عن مدرسة القادسية الأساسية المختلطة في اربد دون انتشار حريق شب صباح اليوم الاثنين، إلى غرف الطلبة ومرافق المدرسة.

ووفق المكتب الإعلامي في الشركة أن مركز الاتصال في الشركة تلقى اتصالا يفيد بوجود حريق في مدرسة أساسية في اربد، وعلى الفور تحركت الفرق الفنية في الشركة إلى المدرسة وقامت بفصل التيار الكهربائي عنها بالكامل.

وحسب المكتب انه وبالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني تم السيطرة على الحريق بعد اقل من 10 دقائق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي الغرف المدرسية.

وأكد المكتب أن فرق الشركة ما زالت في الموقع بعد السيطرة على الحريق وسيتم إعادة التيار الكهربائي إلى المدرسة بعد الانتهاء من الإجراءات لضمان ديمومة العملية التعليمية فيها

وكانت فرق الدفاع المدني التي اخمدت الحريق المحدود دون وقوع اي إصابات أخلت المدرسة احترازيا لضمان سلامة الطلبة والكوادر العاملة فيما اشارت التحقيقات الاولية إلى ان السبب تماسا كهربائيا في احدى الغرف جراء سوء التمديدات الداخلية.