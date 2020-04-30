استحداث تخصصات جديدة في الطفيلة التقنية

الطفيلة – أعلن رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير الحوراني، عن استحداث تخصصين لبرنامج البكالوريوس، الأول في هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة في كلية الهندسة، والثاني في علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في كلية العلوم، لتدرس بالجامعة مطلع العام الجامعي المقبل 2020/2021، بعد اعتمادها اعتماداً خاصاً.

وبين الدكتور الحوراني في بيان اليوم الخميس، أن استحداث هذه التخصصات جاء لتحقيق خطط وتطلعات الجامعة، لتوفير المزيد من التخصصات النوعية التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وتلبي متطلباته، ولخدمة أبناء المجتمع المحلي وترجمهً لرسالة الجامعة ورؤيتها التعليمية.

واوضح بأن الجامعة وضعت نصب عينيها الارتقاء بمدخلات التعليم في المجالات الهندسية والتقنية، وتجويد مخرجاته من خلال الجهود المكثفة التي قامت بها اللجان المشكلة من أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي الهندسة والعلوم لاستحداث الخطط الدراسية وتطويرها، لتتواءم مع التوجه التقني للجامعة نحو الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وتضعها في مضمار التنافس مع كبرى الجامعات المحلية والعالمية.

(بترا