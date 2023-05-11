استحداث عيادات باطنية وأعصاب وروماتيزم في مستشفى جرش

قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، إن وزارة الصحة استحدثت عيادات في المستشفى للباطنية والأعصاب والروماتيزم.

وقال العتوم لوكالة (بترا) إن استحداث العيادات يأتي ضمن الخطط التطويرية للخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين ولتخفيف الوقت والجهد والأعباء عليهم.

وأشار إلى أن هناك استمرارية للنهوض بالخدمات من خلال تزويد المستشفى بالكوادر والتخصصات، حيث عملت الوزارة على تزويد المستشفى بأجهزة تخطيط الدماغ والأعصاب.

وبين أن المستشفى يسعى للارتقاء بما يقدمه، إذ حصل على الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وسيواصل مسيرة الإنجاز والتميز، بما يخدم مصلحة الجميع.