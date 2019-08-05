استحداث ماجستير بتخصص “الفقه المالكي” بجامعة العلوم الإسلامية

تيسير النعيمات

عمان – قرر مجلس التعليم مؤخرا الموافقة على استحداث برنامج الماجستير بتخصص (الفقه المالكي وأصوله) في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية اعتباراً من بداية العام الجامعي (2019/2020).

كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور وليد المعاني على تغييـر مسمى برنامج البكالوريوس بتخصص (الوسائط المتعددة والجرافيك) في جامعة عمان الأهلية ليصبح برنامج البكالوريوس بتخصص (تصميم الوسائط المتعددة) وتوطينه في كلية العمارة والتصميم وذلك اعتباراً من الفصل الاول للعام الجامعي 2019/2020.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على عدد من الأنظمة في جامعة الزيتونة الأردنية وهي : المراكز العلمية في الجامعة ، البحث العلمي في الجامعة ، منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة، والموافقة على النظام الداخلي للموظفين الإداريين في جامعة الإسراء لسنة 2019، والموافقة على نظام التأمين الصحي للعاملين والطلبة في الجامعة الأميركية في مادبا لسنة 2019.

على صعيد آخر قرر المجلس المصادقة على الحساب الختامي لجامعة فيلادلفيا للعام (2018) ،ومشروع موازنة جامعة فيلادلفيا للعام (2019)، والحساب الختامي لجامعة البترا للعام (2018)، ومشروع موازنة جامعة البترا للعام (2019)، ومشروع موازنة جامعة إربد الأهلية للعام (2019)، والحساب الختامي لجامعة عمان الأهلية للعام(2018)، ومشروع موازنة جامعة عمان الأهلية للعام (2019)، ومشروع موازنة جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام (2019).والحساب الختامي لجامعة الزيتونة الأردنية للعام (2018)، ومشروع موازنة جامعة الزيتونة الأردنية للعام (2019)، ومشروع موازنة جامعة الحسين التقنية للعام (2019)، والحساب الختامي لجامعة الامـيرة سمية للعام (2017)، ومشروع موازنة جامعة الاميرة سمية للعام (2018)، والحساب الختامي لجامعة الأمريكية في مأدبا للعام (2018)، ومشروع موازنة الجامعة الأمريكية في مأدبا للعام (2019)، ومشروع موازنة جامعة جدارا للعام (2019)، والحساب الختامي لجامعة مؤتة للعام (2018)، ومشروع موازنة جامعة مؤتة للعام (2019).

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