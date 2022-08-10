استحداث مكتب للغذاء والدواء في منطقة القسطل قريبا

وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات خلال زيارته والفريق المرافق للشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية (جوردينا) في منطقة القسطل الصناعية جنوب العاصمة باستحداث مكتب للمؤسسة في منطقة القسطل الصناعية لغايات تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات دون تأخير ، مشيرًا إلى دعم المؤسسة للمصانع الغذائية وتذليل العقبات أمامها لتعزيز عملية التصنيع الغذائي.

وأكد مهيدات أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتقديم جميع سبل التعاون وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص واستطلاع فرص الدعم الممكنة لخدمة القطاع الصناعي وبما يكفل الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي وتعزيز الصادرات الغذائية الوطنية وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها وجذب الاستثمار الخارجيّ مما يسهم في رفد عجلة الإقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم وتطوير الصناعة الوطنية وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جهته، ثمن المدير العام للشركة محمد العقدة، اهتمام القطاع العام بدعم الصناعة الوطنية، مقدرا الجهود التي تبذلها المؤسسة ممثلة بمديرها العام لدعم الصناعة الغذائية الوطنية والتجاوب المباشر مع الملاحظات والمقترحات التي تصب في خدمة قطاع الصناعة مما يشجع الصناعات الأردنية بشكل عام على الإستمرار والوقوف أمام أي تحديات ممكن أن تواجه هذا القطاع ويشكل داعم لنجاح قطاع الصناعة بالتعاون التام بين القطاع العام والقطاع الخاص مؤكدا حرص الشركة على سلامة المنتجات ومدخلات الإنتاج ومطابقتها لأعلى معايير الجودة إضافة إلى العمل على التطوير المستمر وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

وتأتي الزيارة ضمن إطار الزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمصانع الغذائية والدوائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، وبما يخدم هذه الصناعات.