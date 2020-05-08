استحقاقات تواجه “الوطني لحقوق الإنسان” مع شغور موقع المفوض العام

هديل غبّون

عمان – مع حلول الاثنين المقبل، يمضي شهران على صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، قبول إنهاء خدمات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات.

ويواجه المركز، استحقاقات قانونية ومؤسسية لإنجازها، لضمان استمرارية عمله، بموجب قانون المركز، واستنادا على مهام: مجلس الأمناء والمفوض العام والأمانة العامة، كل حسب صلاحياته، ودون تغوّل أحدهما على الآخر.

ومن أبرز هذه الاستحقاقات؛ الإسراع باختيار مفوض عام جديد للمركز، الذي نص قانونه على مهامه بتنفيذ السياسات العامة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء بحسب المادة 17 فيه، إذ لم يحدد القانون مدة قانونية لتعيين مفوض في حال شغور الموقع، ونصت المادة 16 على صلاحية مجلس الأمناء بالتنسيب بتسمية مفوض عام إلى مجلس الوزراء، لثلاثة أعوام قابلة للتجديد، مقرونة بإرادة ملكية للموافقة عليها.

ويأتي القرار الذي أعلن عنه مجلس الأمناء الشهر الماضي، برئاسة رئيسه الدكتور رحيل الغرايبة، بالامتناع عن ترشيح أي من أعضاء المجلس لموقع المفوض العام، ممارسة فضلى تحسب للمجلس، امتثالا لمعايير الحاكمية الرشيدة والنزاهة، ولمنع حدوث تداخل في الصلاحيات والمهام.

وفي ضوء ذلك، يتوقع بأن تعلن لجنة المعايير التي شكلت من سبعة أعضاء في مجلس الأمناء خلال أيام، عن فتح باب الترشيحات لاستقبال طلبات التقدم لموقع المفوض، وشروط ذلك، استكمالا للممارسة الفضلى التي أعلن عنها المجلس، اذ تصدر مجلس الأمناء واجهة نشاطات المركز مؤخرا، في الوقت الذي يمنح قانون المركز صلاحيات متكاملة ومتوازية معا، لـ: المفوض العام والمجلس، فيما يحتفظ المجلس بحق مساءلة المفوض العام بالمقابل.

ويلّح بالإسراع في اختيار مفوض عام للمركز؛ الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة مع جائحة كورونا، لتفعيل دور المفوض العام والأمانة العامة، التي باعتبارها الجهاز التنفيذي للمركز، ويرأسها المفوض بموجب المادة 17 و18 من قانونه.

وتتضمن مهام المفوض، تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ومراقبة الاعتداءات والتجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة، وتلقي الشكاوى وإجراء المتابعات اللازمة لها، وإنهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان بمختلف الوسائل، وهي القضية التي قام بها المركز منذ بداية أزمة كورونا بمجلسه ولجانه وهيئاته المختلفة والمفوضين بها، دون وجود مفوّض.

وبرغم أن المركز مع غياب المفوض، لم يغب عن إعلان المواقف والبيانات حيال حالة حقوق الانسان في البلاد، استنادا على مهامه المنصوص عليها في المادة 5 من قانونه، لكن هناك حاجة متصاعدة لإصدار مزيد من هذه المواقف، بخاصة في ظل تقييد عمل منظمات مجتمع مدني، ترصد أيضا بشكل مستقل، حالة حقوق الانسان، ما يعني أن المركز باعتباره المؤسسة الوطنية، تتحمّل المسؤولية القانونية في رصد حالة حقوق الانسان، وإزالة أثر الانتهاكات، في ظل تطبيقات قانون الدفاع وأوامره.

ومع تأكيد الغرايبة مؤخرا في تصريحاته لـ “الغد”، عزم المركز إصدار دراسة عن الأبعاد القانونية والحقوقية لتطبيقات أوامر الدفاع، فإن هناك حاجة لتفعيل الفقرة (هـ) من المادة 17 من قانون المركز، عبر مهام المفوض العام، التي تلزم المركز بـ”إرشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور، والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية، ومساعدتهم على اتخاذ اجراءات من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي، او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية”.

وتبرز أهمية مهمة إرشاد المواطنين لحقوقهم، في وقت يتقدم فيه الخطاب الرسمي الأمني الحكومي، نحو إعلان المنجزات والنجاحات، في مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في ظل أزمة كورونا، وفق وجهة نظر أحادية الجانب، على حساب بيان الانتهاكات الواقعة على المواطنين وأوجه القصور وتبعات تطبيقات اوامر الدفاع، كظروف توقيف مخالفي أمر الدفاع مثلا، وعدم وضوح آلية الطعن بأية قرارات صادرة بموجب اوامر الدفاع امام المحكمة الادارية، وانفردت نقابة المعلمين منذ بداية الازمة، بإعلانها عزمها الطعن بقرار وقف علاوة منتسبيها كحق كفله قانون الدفاع.

ومن الاستحقاقات والتحديات التي تواجه المركز في ظل الأزمة، إعداد تقريره السادس عشر للعام 2019، ويتولى فيه مجلس الأمناء مهمته، إذ يتوقع بأن يبادر المركز لإصدار التقرير دون تأخر، على غرار ما حصل في تقرير المركز للعام 2018، وأن يتضمن أيضا نتائج لجنة تقصي الحقائق في أزمة إضراب المعلمين العام الماضي، والتي لم يعلن عنها حتى اللحظة، دون بيان الأسباب.