استخدامات عديدة لـ”الريحان”.. تعرف عليها

عمان- قد يقتصر استخدامنا للريحان على الطهي فقط من دون معرفة الاستخدامات الأخرى المتنوعة لهذه العشبة التي تستخدم في مجال الطب والجمال. دعونا نستكشف هذه العشبة وسماتها المميزة.

عشبة ذات مكانة مميزة

اعتبر الريحان، منذ القدم، من الأعشاب السحرية؛ حيث كان عشبة معروفة يتم نقلها من خلال طريق الحرير في مناطق الشرق الأوسط والهند، وكان يطلق عليها اسم الريحانة المقدسة. كان للعشبة مكان خاص في حديقة المنزل ويتم ريها كل صباح. في اليونان، يلقب الريحان بالعشبة الملكية وينتشر في جميع حدائق الأديرة ويستخدم بشكل خاص في مجال الطهي.

زراعة الريحان ونكهته

يتميز الريحان برائحته العطرية القوية الشبيهة برائحة القرنفل والزهور. للحصول على نكهة مميزة وقوية، يجب تعريض الريحان لأشعة الشمس بشكل مكثف. أما من أجل تحفيز نمو أوراق جديدة، فيجب قطع الجذوع المزهرة.

تشمل الأشكال المتنوعة من الريحان:

– الريحان البنفسجي: غامق اللون مع رائحة عطرية شبيهة بالقرنفل.

– ريحان جينوفيز: ذو رائحة عطرية.

– ريحان صغير: ذو حجم صغير ويتم زراعته في قوار.

– الريحان ذو الأوراق المجعدة: يتميز بنموه السريع.

الاستخدامات الطبية لزيت الريحان الأساسي

للريحان المقدس مكانة عالية في الطب الهندي ويعرف الريحان أو Tulsi في قدرته على علاج حالات متعلقة بصحة الغدة الكظرية، مثل تنظيم النوم وتعزيز الخصوبة والمناعة وتنشيط الجسم للحد من التعب المزمن وضبط السكري.

استخدم الريحان قديمًا للتخفيف من التوتر ولعلاج آلام المفاصل والالتهابات. ويعد الريحان غنيا جدا بالفيتوكيميكال أو المواد النباتية الثانوية والعناصر الغذائية. كما يتميز الريحان بكونه قليل السعرات الحرارية وغنيا بمركب البيتاكاروتين وفيتاميني A وC وغيرها من مضادات الأكسدة. ويمكن استنشاق خليط من زيت الريحان الأساسي أو يمكن استخدام أوراق الريحان الطازجة التي هي خيار أفضل.

استخدامات الريحان في عالم الطهي

الريحان هو أفضل رفيق للبندورة. في حال تم زراعتهما بجانب بعضهما بعضا، فإن الريحان يسهم في حماية نبات البندورة من الآفات ويحسّن من نكهة ثمارها أيضًا! يمكن تجميده للمحافظة عليه ليدوم لفترة أطول من خلال تقطيعه الى شرائط رفيعة وتجميده في قالب مكعبات الثلج مع الماء للاستخدام اللاحق. يفضل إضافة الريحان للطعام قبل نهاية عملية الطهي بوقت قليل للحفاظ على نكهته. يمكن أيضًا خلط الريحان الطازج المفروم مع زيت الزيتون وتجميد الخليط للاستخدام لاحقًا. يستخدم الريحان بشكل كبير في المطبخ الايطالي ومناطق البحر الأبيض المتوسط والهند؛ إذ يستخدم في تحضير الشاي والسلطات والشوربات. يستخدم الريحان أيضًا في المطبخ التايلاندي والكمبودي والفيتنامي والتايواني.

استخدامات الريحان في عالم التجميل

يستخدم مستخلص الريحان في منتجات البشرة والشعر للحد من القشرة وتساقط الشعر والحكة في فروة الرأس. يستخدم أيضًا كعلاج لحب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، ويعمل على تحسين ملمس البشرة. ينصح باستخدامه بشكل معتدل من قبل النساء الحوامل أو بعد استشارة الطبيب.

شيلا شيث/ خبيرة طهي

مجلة “نكهات عائلية”