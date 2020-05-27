استدامة التزويد المائي.. جنود مجهولون يكافحون رغم وباء “كورونا”

إيمان الفارس

عمان- فيما عصفت جائحة كورونا (كوفيد- 19) بمختلف قطاعات الحياة في العالم أجمع، أكد تقرير دولي الدور المهم الذي مارسه الجنود المجهولون القائمون على استقرار مرافق المياه وإمداداتها أثناء ذروة الأزمة.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا داي” العالمية منذ يومين، بعنوان “مرافق المياه التي تعمل خلف الكواليس أثناء الوباء”، إن مرافق المياه بشكل عام نجحت في التصدي لجائحة كوفيد – 19، وسط مواجهتها حالة الطوارئ المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك في ظل محدودية او انعدام تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس نتيجة خطط الطوارئ التي اتخذتها شبكات المياه.

واعتبر التقرير أن عمليات تطهير مياه الشرب والتي تمتلكها معظم أنظمة المياه العامة، كفيلة بحماية الناس والتصدي لوباء الفيروس، وذلك بسبب الالتزام بخطط الحماية والتعليمات الاحترازية والوقائية لأنظمة إمدادات المياه من جهة، والتزام موظفيها الذين واصلوا عملهم لضمان تدفق المياه للصنابير، بتعليمات السلامة العامة من جهة أخرى.

ورغم خطط الطوارئ القائمة لدى شبكات المياه، دعا التقرير لضرورة تسريع وتيرة القيام بتطوير بوتوكولات للتصدي للتحديات النادرة والتي تتمحور باتخاذ المسافة الاجتماعية لموظفيها أثناء أزمة الوباء.

ونبه التقرير لضرورة الحاجة إلى تنظيف وصيانة أنظمة المياه في المرافق التي تم إغلاقها إثر فرض الحجر المنزلي، وذلك كمرحلة أولى من إعادة افتتاح القطاعات التي بقيت مغلقة على مدار الأسابيع الماضية، مشددا على أهمية استمرارية المضي بإجراءات السلامة مستمرة.

وأوصى بضرورة استمرارية العمل الجيد في حماية موظفي المياه،لاسيما في ظل توقعات باستمرارية الجائحة ومزيد من موجات المرض، مؤكدا أهمية الاعتراف بموظفي المياه كأشخاص يحتاجون إلى الحماية حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تشغيل شبكات المياه، وضمان استمرار تدفق المياه إلى المساكن والمرافق أثناء الوباء.