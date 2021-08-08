استدعاء الابا وبيل إلى قائمة ريال مدريد وغياب فالفيردي وهازارد – فيديو

طوكيو – يخوض فريق ريال مدريد اليوم الأحد آخر مباراة ودية له خلال الفترة التحضيرية ضد فريق ميلان استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت القائمة استدعاء الويلزي جاريث بيل والنمساوي ديفيد ألابا للمرة الأولى، بينما خرج من القائمة الأوروغائي فيديريكو فالفيردي، بعد إصابته بالتواء، والبلجيكي إيدين هازارد، العائد حديثًا من الإصابة التي عانى منها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2020.

وسيظهر ألابا في أول دقائق له بقميص ريال مدريد، بينما سيرتدي بيل القميص الملكي بعد عودته من إعارته مع فريق توتنهام الموسم الماضي.

ويُعد ألابا وبيل أحدث المنضمين إلى قائمة ريال مدريد، التي شهدت كذلك ضم تيبو كورتوا وميليتاو وكاسيميرو ولوكا مودريتش بعد عودتهم من مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في يورو 2020 وكوبا أميركا.

وغاب عن القائمة عدد من اللاعبين بداعي الإصابة هم داني كارباخال وفيرلاند ميندي وتوني كروس وفالفيردي، الذي غاب عن تدريبات أمس السبت بسبب التواء خفيف.

كما غاب كذلك عن قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كل من المهاجم كريم بنزيما، الذي تعافى حديثًا من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهازارد بعد مشاركته في حصتين تدريبيتين جماعيتين فقط.

ولن يرافق الفريق كذلك ألفارو أودريوزولا، تزامنًا مع عودة اللاعبين الذين شاركوا في أوليمبياد طوكيو كماركو أسينسيو وداني سيبايوس وخيسوس باييخو وكوبو.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا ولونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: ميليتاو وألابا وناتشو وتشوست ومارسيلو وميجيل جويتريز.

خط الوسط: بلانكو وكاسيميرو ومودريتش وفاسكيز وأوديجارد وإيسكو ومارفين وأريباس.

خط الهجوم: فينيسيوس ورودريجو جويس وبيل وماريانو ويوفيتش. – (إفي)