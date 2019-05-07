استراتيجية “المال مقابل الهدوء”.. استنفدت نفسها

يديعوت أحرونوت

عاموس يدلين* 7/5/2019

ميزان أيام المعركة الأخيرة بين إسرائيل وحماس مختلط؛ إذ إن المشكلة الجذرية لم تعالج: أهداف إسرائيلية مغلوطة. بدلا من تحديد هدف هو ترميم الردع ومعالجة تعاظم قوة حماس في المدى المتوسط، وإضعافها واستبدالها في المدى البعيد، تتبنى إسرائيل استراتيجية “المال مقابل الهدوء”، والتي تثبت حماس وتضمن أياما قتالية أخرى، إن لم تكن حربا بحجم كامل.

كانت جوانب إيجابية. فقد استخدم الجيش الإسرائيلي هذه المرة بشكل أكثر عنفا وصحة مما في المواجهات السابقة. وقد عاد الى الإحباطات المركزة، أصاب مصانع الإنتاج والمخازن، اعترض خلايا النار وهاجم أهدافا عسكرية في مبان متعددة الطوابق. في نظرة الى الأمام للمدى القصير، ضمن على ما يبدو الهدوء في يوم الذكرى ويوم الاستقلال، والايروفزيون ستعقد كما كان مخططا. إضافة الى ذلك، وقفت الأسرة الدولية الى جانب إسرائيل، وأساس سهام الاتهام وجهت لحماس.

ولكن الى جانب الإنجازات، تبرز الجوانب السلبية جدا. فالنتائج الحقيقية والقاسية هي أربعة قتلى إسرائيليين، عشرات الجرحى وتشويش جديد لنمط الحياة. في المستوى الأعمق، فإن حماس مرة أخرى تملي توقيت أيام القتال وموعد وشكل إنهائه. يدخل الجمهور في إسرائيل في المواجهة بينما لا يعرف ما هي معايير التسوية المنشودة، ويخرج منها بدون أن يعرف ما الذي اتفق عليه. ما نعرفه نحن حقا هو أن إسرائيل تواصل الدفع لمنظمة الإرهاب وترفض الحديث مع الجهة التي تعترف بها الأسرة الدولية كصاحبة السيادة -السلطة الفلسطينية. والرسالة للفلسطينيين هي أن من يستخدم الإرهاب على إسرائيل يحقق أهدافه أكثر ممن يمنعه.

فوق كل شيء، فإن الردع الإسرائيلي متآكل. فأيام قتالية آنية لم تعد تردع حماس. أما المواجهة الأوسع فما تزال تردع، ولكن بالشكل التدريجي الذي تتطور فيه الأمور يقترب اليوم الذي يتبدد فيه حتى الردع من حرب شاملة. في السطر الأخير، فإن استراتيجية “الهدوء يستجاب بالهدوء” أو “الهدوء مقابل المال” استنفدت نفسها، و”حفظ حماس كعنوان” هو خطأ. ينبغي الانتقال الى سياسة ترميم الردع في ظل المس الشديد بالذراع العسكرية لحماس، بدون خوف من مصابي العدو، مع إحباطات مركزة للمسؤولين وخطوات مفاجئة. الكلمة الأساس هي المبادرة، بدلا من الانجرار الذي يميز الجولات الأخيرة. من ليس مستعدا لأن يسقط خصمه لا يوجد له احتمال بردعه.

في المدى البعيد الهدف هو الإعمار، التجريد وإعادة حكم شرعي لغزة، من خلال خطوات سياسية ونهج يميز بين الكيانين الفلسطينيين المقابلين -حماس والسلطة الفلسطينية. لقد استبدلت سياسة العزل التقليدية المتمثلة بتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة وإضعاف حماس في قطاع غزة بنموذج “القطيعة، الانقسام والإضعاف المزدوج”. هذا النموذج يسحق الردع، لا يردع حماس بما يكفي ويجبي أثمانا باهظة. والأسوأ من ذلك، إذا استمر الوضع فحتى النموذج الناجح في الضفة الغربية كفيل بأن ينهار، بأثمان أعلى بكثير.

*لواء احتياط، رئيس معهد بحوث الأمن القومي ورئيس شعبة الاستخبارات سابقا