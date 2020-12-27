استرازينيكا البريطانية تعلن نجاح لقاحها ضد كورونا

لندن- أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينيكا، باسكال سوريوت، أن اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع جامعة اكسفورد حقق “معادلة ناجحة” فيما يتعلق بالفاعلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سوريوت في مقابلة مع “صنداي تايمز”، إن لقاح اكسفورد- استرازينيكا الذي تقيّمه حاليا هيئة الادوية البريطانية “يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة، ضد الحالات الحادة من فيروس كورونا التي تتطلب دخول المستشفى”.

واعرب سوريوت عن اعتقاده بأن التجارب ستُظهر أن مؤسسته توصلت الى لقاح تساوي فعاليته لقاح “فايزر- بايونتيك بنسبة 95 بالمئة ولقاح موديرنا بنسبة 94,5 بالمئة، مشيرا الى “اننا استدللنا الى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين وأن هذه البيانات ستنشر في وقت لاحق”. -(بترا)