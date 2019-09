استراليا تتغلب على كندا في “مجموعة الموت” بمونديال السلة 2019

دونغقوان (الصين) – حقق المنتخب الأسترالي الأحد فوزه الأول على كندا 108-92 ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي اصطلح على تسميتها “مجموعة الموت”، في نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وخاض المنتخبان أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضا ليتوانيا والسنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل أكثر من منتخب فيها، بكسر هيمنة المنتخب الأميركي المتوج باللقب العالمي في النسختين الماضيتين.

