آخر الأخبار الرياضةالرياضةكرة السلة

استراليا تتغلب على كندا في “مجموعة الموت” بمونديال السلة 2019

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دونغقوان (الصين) – حقق المنتخب الأسترالي الأحد فوزه الأول على كندا 108-92 ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي اصطلح على تسميتها “مجموعة الموت”، في نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وخاض المنتخبان أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضا ليتوانيا والسنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل أكثر من منتخب فيها، بكسر هيمنة المنتخب الأميركي المتوج باللقب العالمي في النسختين الماضيتين.

واعتمد المنتخب الأسترالي على ماثيو ديلافيدوفا لاعب فريق كليفلاند كافالييرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة، وساهم في كبح المنتخب الكندي الذي دخل الربع الأخير متقدما، بعدما أنهى الأستراليون الشوط الأول لصالحهم بفارق 12 نقطة.

وعلى رغم أن المنتخب الأسترالي يعد من المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، لكن التاريخ يصب في عكس ما يأمل، اذ لم يسبق لأستراليا تخطي عتبة الدور ربع النهائي في 11 مشاركة سابقة في مونديال السلة. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

دقيقة صمت حدادا على هوبير تسبق انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى

منذ 6 دقائق

“تغريدات النجوم” .. النني يودّع آرسنال ومبابي يحتفل مع سان جيرمان

منذ 20 دقيقة

“الغد” ترصد اجواء مباراة بايرن ميونيخ وماينز – فيديو

منذ ساعة واحدة

باكايوكو معاراً من تشيلسي إلى موناكو لموسم مع خيار الشراء النهائي

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock