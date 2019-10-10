استراليا تسحق نيبال بخماسية في التصفيات الآسيوية المزدوجة

كانبيرا – تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها في تصفيات كأس العالم في كرة القدم، بفوزها الكبير على نيبال المتواضعة 5-0 الخميس في كانبيرا مع ثلاثية لمهاجمها جايمي ماكلارين.

وعجز المنتخب المصنف 161 عالميا عن فك شيفرة دفاع “سوكروز” المنظم، تزامنا مع اخطاء من حارسه كيران ليمبو، وقال المدرب غراهام ارنولد بعد تحقيق أستراليا أكبر فوز على ارضها في ثلاث سنوات: “صنعنا الكثير من الفرص وكنا شرسين في الوقت الحاسم. في المجمل أنا سعيد جدا”.

ولم تخسر استراليا على أرضها في تصفيات المونديال منذ 2008 أمام الصين (0-1).

FT: AUS 🇦🇺 5 – 0 🇳🇵 NEP Hat-trick by Jamie Maclaren and Harry Souttar's brace seal the second successive win for Australia in their #AsianQualifiers campaign in Group B! pic.twitter.com/1e5EEXTkMl — AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019

وضمن التصفيات المزدوجة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، رفعت استراليا رصيدها الى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية التي يلتقي فيها بوقت لاحق الاردن مع ضيفه الكويت.

وحسمت استراليا النتيجة باكرا، عبر ثنائية لماكلارين لاعب ملبورن سيتي بالدقيقتين (6 و19) وثالث للمدافع الشاب هاري سوتار في مباراته الدولية الاولى عند الدقيقة (23).

وفي الشوط الثاني، اضاف سوتار الرابع بكرة ارتدت من المدافع النيبالي دينيش راجبانشي بالدقيقة (59)، قبل أن يحقق ماكلارين الثلاثية في نهاية المواجهة عند الدقيقة (90).

وتلتقي استراليا في مباراتها المقبلة مضيفتها الصين تايبيه الثلاثاء، فيما تلعب نيبال مع مضيفتها الاردن. (أ ف ب)