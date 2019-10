استراليا تسحق نيبال بخماسية في التصفيات الآسيوية المزدوجة

كانبيرا – تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها في تصفيات كأس العالم في كرة القدم، بفوزها الكبير على نيبال المتواضعة 5-0 الخميس في كانبيرا مع ثلاثية لمهاجمها جايمي ماكلارين.

وعجز المنتخب المصنف 161 عالميا عن فك شيفرة دفاع “سوكروز” المنظم، تزامنا مع اخطاء من حارسه كيران ليمبو، وقال المدرب غراهام ارنولد بعد تحقيق أستراليا أكبر فوز على ارضها في ثلاث سنوات: “صنعنا الكثير من الفرص وكنا شرسين في الوقت الحاسم. في المجمل أنا سعيد جدا”.

ولم تخسر استراليا على أرضها في تصفيات المونديال منذ 2008 أمام الصين (0-1).

FT: AUS 🇦🇺 5 – 0 🇳🇵 NEP

Hat-trick by Jamie Maclaren and Harry Souttar's brace seal the second successive win for Australia in their #AsianQualifiers campaign in Group B! pic.twitter.com/1e5EEXTkMl

— AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019